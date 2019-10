UDŽBENIK HRVATSKOG PSIHIJATRA: ‘Postoji balkanski model silovanja. Ako muškarac odustane na ženinom prvom ‘ne’, on ne bi bio muškarac’

Gruden je svojedobno izjavio da postoji ‘američki’ i ‘balkanski’ model silovanja

Zadarski sudac Ivan Marković izazvao je bijes javnosti nakon što je pustio petoricu punoljetnih mladića osumnjičenih za grupno višekratno silovanje 15-godišnjakinje. Županijski sud u Zadru objavio je da zbog svega navedenog sudac prima prijetnje smrću što je potvrdio i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Odluka suca popraćena je obrazloženjem da nema opasnosti od ponavljanja kaznenog djela unatoč činjenici da silovatelji i žrtva žive u istom mjestu krad Zadra te gotovo stanuju kuća do kuće.

Zato će u petak biti prosvjed građana u Zadru, no prosvjedovat će se i u drugim gradovima kao što su Zagreb i Split. Brojni gnjusni komentari na društvenim mrežama okrivljuju žrtvu i odgovornost za silovanje prebacuju na nju umjesto da krive počinitelje. O tome uče studenti medicine, od kojih su neki kasnije postali sudski vještaci. Oni su učili iz udžbenika psihijatrije koji je izdan 1995., a napisao ga je psihijatar Vladimir Gruden. Kako izvještava RTL, u njemu se može pročitati o poremećajima spolnosti, no i o izopačenom spolnom ponašanju na temu silovanja.

Gruden govori da ‘žrtva nije neutralna’

“Nerijetko ni uloga žrtve nije neutralna. Događa se da se kod žrtava može opservirati izvjestan prešutni pristanak”, stoji u Grudenovu udžbeniku. Nataša Škaričić, istraživačka novinarka još je 2013. objavila dio poglavlja o silovanju točno iz tog udžbenika, skupa sa spomenutim citatom. Zbog toga novinarka kaže da slučaj iz Zadra koji je zgrozio javnost ima daleku prošlost.

“Trebalo bi nam biti jasno koliko traje i koliko je duboko ukorijenjena mizoginija u hrvatskom društvu. Slučaj Vladimira Grudena je posebno važan zato što se radi o ‘uglednom’ psihijatru koji je educirao generacije studenata medicine, vjerojatno i sudskih vještaka, i koji ih je educirao upravo na način da dodatno viktimiziraju žrtvu”, govori Škaričić za RTL Direkt.

‘Balkanski model’ silovanja

Novinari RTL-a otišli su k psihijatru Grudenu kako bi s njim porazgovarali na temu silovanja i zadarskog slučaja. Inače, Gruden je svojedobno izjavio da postoji “američki” i “balkanski” model silovanja.

“Po američkom modelu, silovanje počinje nakon ženinog ‘NE’ i dalje se ne smije inzistirati, ali ako se preselimo k nama na Balkan, sam čin osvajanja je dio onog ‘hoćeš-neću’, odnosno ako bi muškarac odmah odustao na ženinom prvom ‘NE’, on ne bi bio muškarac”, govori Gruden. Iako u zadarskom slučaju ovaj psihijatar vidi patološko ponašanje sedmorice mladića, on se pita koliko je žrtvi to sve bilo interesantno…

“Mi psihijatri uvijek razmišljamo da, ako je netko ušao u takvu situaciju, koliko njoj to služi kao jedna vrsta produkcije, ona je sad na taj način vrlo zanimljiva. Ovo što pričam je grozno, grozno je da se radi o mom djetetu, ali u svakom slučaju trebamo razmišljati što je bilo s njene strane toliko naivno. Što je to za nju značilo, osim što je to za nju bila trauma, pitanje je koliko je to za nju bilo interesantno. To je možda opet grozno što ja govorim, ali mi psihijatri, mi se oko svega pitamo”, kaže psihijatar Vladimir Gruden.

Drugi psihijatri smatraju da je Grudenov pristup zastario

Pristup iz Grudenovog udžbenika neki drugi psihijatri smatraju zastarjelim te postavljanje dodatnih pitanja smatraju dodatnom traumom za žrtvu. Psihijatar Herman Vukušić spominje termin iz medicine, psihijatrije i psihologije, a riječ je o fenomenu “sekundarne viktimizacije”, kada žrtva po drugi put postaje žrtva.

“Taj fenomen postoji za mnoge grupe žrtava traume, ali je primarno iskovan za žrtve silovanja. Jer te žene, djevojke, djevojčice, kada na sudu moraju ponovno prolaziti proces u kojem dokazuju da su bile silovane, one se osjećaju kao da su ponovno silovane. U slučaju ove djevojčice kod Zadra, mislim da je taj fenomen nažalost već počeo i bojim se da će imati teške posljedice po njezino duševno zdravlje i u kasnijem životu”, objašnjava psihijatar Vukušić.

Silovanje se u Hrvatskoj prijavi svakih šest dana

Godine 2017. u Hrvatskoj je prijavljeno 61 kazneno djelo silovanja, dok je prošle godine prijavljeno njih 56. U prvi osam mjeseci 2019. prijavljeno je čak 41 silovanje, što znači da se ono u Hrvatskoj prijavi svakih šest dana. Aktivisti za ljudska prava smatraju da je slučaj iz Zadra dobar povod da se progovori o tome koliko slabo sustav štiti žrtvu.

“Tolika je stigma i uvijek postoji veliki upitnik nad glavama ljudi ‘što je to ona možda učinila’. Ispada da su muškarci životinje koji kada vide dobro tijelo naprosto ne mogu odoljeti. Mi kao društvo ‘razumijemo’ da oni ne mogu odoljeti, a ‘ne možemo shvatiti’ da žrtva ni na koji način ne može biti kriva. Da smo normalno društvo, žena bi u principu mogla gola hodati cestom, ali da to ne znači da bilo koga zove da se baci na nju i da protiv njezine volje čini što njezinu tijelu”, kazala je RTL-u Sanja Sarnavka iz Zaklade Solidarna.

Zbog osviještenja institucija sustava, kao i građana o tome da je na svima odgovornost mijenjati društvo na bolje, ove će se subote na Tomislavovu trgu u 10 sati u Zadru održati prosvjed za žrtve.

