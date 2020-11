UDVOSTRUČEN BROJ NOVOZARAŽENIH U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI: Buknulo žarište u Centru za rehabilitaciju u Vojniću

Dosadašnji rekord broja zaraženih u Karlovačkoj županiji iznosio je 101, no u protekla 24 sata zabilježena su 202 nova slučaja zaraze, od kojih je 74 iz Centru za rehabilitaciju Nada u Vojniću

U protekla 24 sata u Karlovačkoj županiji utvrđena su u petak 202 nova slučaj zaraze koronavirusom, što je dvostruko više od do sada rekordnih 101, najviše u ustanovi za ljude s mentalnim i psihičkim teškoćama Nada u Vojniću. Od 202 slučaja 74 ih je u Centru za rehabilitaciju Nada u Vojniću, rekla je Hini načelnica Stožera Vesna Hajsan Dolinar, tamo je zaraženo 10 zaposlenika i 63 korisnika.

Potpuno zatvaranje Nade

U Nadi je provedena radna izolacija, sedam dana je ustanova potpuno zatvorena, dogovoren je samo transport oboljelih do bolnice, pojave li se kod nekog teži simptomi. Karlovačka županija ponudila je pomoć u opremi i za druge moguće potrebe, posebno za ispomoć u radu, no, Nada ima dosta ljudskih resursa, pa to za sada nije potrebno. “Velika zahvalnost svim zaposlenicima koji uz žrtvu svojih obitelji pružaju i medicinsku i ljudsku pomoć ljudima s posebnim potrebama”, poručila je Hajsan Dolinar.

Županica Martina Furdek Hajdin poslala je putem medija apel građanima da budu savjesni, stanje u županiji nije alarmantno, ali vrijeme covida tek predstoji jer dolazi vrijeme blagdana i druženja. Također je najavila da se manifestacija Advent u Karlovcu neće održati. “Svi smo mi covid redari, apeliram na svijest i savjest građana da s epidemiološkim mjerama nema labavo”, rekla je Furdek Hajdin.

Najviše zaraženih u Karlovcu i Ogulinu

Od ostalih zaraženih iz Karlovca ih je 49, Ogulina 22, Duge Rese 19, Slunja 10, Ozlja šest, po četiri imaju Generalski Stol, Rakovica i Krnjak, po dva Barilović, Tounj i Vojnić, te po jedan Draganić, Josipdol, Netretić, Plaški i Ribnik. U Karlovačkoj županiji ukupno su do sada oboljele 2922 osobe a umrlo ih je 78. U OB Karlovac dvije su osobe umrle, pacijent star 88 godina i pacijentica od 78 godina. Na bolničkom liječenju je 51 pacijent, od kojih su dva na respiratoru. U bolnici u Ogulinu je 21 oboljeli. U samoizolaciji je 826 ljudi, od kojih 60 djelatnika karlovačke i 48 djelatnika ogulinske bolnice. Inspekcija u nadzoru 11 poslovnih subjekata u Karlovcu i Ogulinu nije utvrdila nepravilnosti.

