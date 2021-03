UDRUGA ZA ZAŠTITU JEDNAKOSTI PACIJENATA: ‘Ministre, najprije posložite sustav unutar zdravstva i vidite gdje se mogu provesti uštede’

‘Sada bi ministar uvađao nove poreze i još veći teret prebacio na pacijente, a da sam u svom mandatu nije ponudio apsolutno ni jednu reformu zdravstva koja bi išla na korist pacijenata’, ustvrdili su iz udruge ‘Dignitas’

Iz Udruge za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata “Dignitas” istaknuli su u srijedu kako je važno da reforma zdravstva ide u suradnji i bez štete za pacijente čija se prava, kako navode, sustavno uništavaju.

“Apeliramo na ministarstvo zdravstva, ministra Beroša, kao i na cjelokupnu Vladu RH da sustavno prestanu uništavati prava pacijenata”, poručili su iz udruge “Dignitas”.

Obmanjivanje javnosti

Ustvrdili su i da javnost obmanjuju da je Hrvatska po izdvajanju za zdravstvo na začelju EU.

“Prema relevantnim podacima vidimo da to nije istina. Sada bi ministar uvađao nove poreze i još veći teret prebacio na pacijente, a da sam u svom mandatu nije ponudio apsolutno ni jednu reformu zdravstva koja bi išla na korist pacijenata”, ustvrdili su iz udruge “Dignitas”.

Ministru zdravstva zamjerili su i da nije ni pokušao spriječiti javno iznošenje farmaceutskih tvrtki kako će oni najteži pacijenti ostati bez terapije, a riječ je o dijaliziranim i onkološkim bolesnicima.

“Farmaceutske tvrtke imaju pravo javno iznositi svoje probleme, ali očito se ministarstvo nije ni potrudilo da ne dođe do novog plašenja bolesnika, koji su ionako opterećeni svojim bolestima. Možemo u nedogled govoriti i o pacijentima koji moraju dodatno plaćati svoju terapiju, a kada govorimo o umirovljenicima, onda možemo vidjeti da ih to dovodi i do ruba egzistencije”, istaknuli su iz udruge u priopćenju koje potpisuje predsjednica Marina Novaković Matanić.

‘Ministre, najprije posložite sustav unutar zdravstva’

Također, zatražili su da ministar najprije “posloži sustav unutar zdravstva i vidi gdje se uštede mogu provesti”, a to, kažu, sigurno nije na medicinskom osoblju i na terapiji.

“Jer ako je plan izaći pred javnost i samo reći – uzeti ćemo vam više novaca s plaća – i to isključivo za vraćanje dugova, onda se time nije ništa postiglo”, poručili su i pozvali ministra da reformu zdravstva provede u suradnji s pacijentima te podsjetili kako građani za zdravstvo izdvajaju dobar iznos iz svoje plaće.

