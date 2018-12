UDRUGA SUDACA NIJE SRETNA KRITIKAMA ZBOG DARUVARCA: ‘Uperite oštricu prosvjeda tamo gdje leži problem’

Problem u zakonske odredbe, poručio je predsjednik UHS-a Damir Kontrec

Sud nema druge mogućnosti osim postupati po zakonu, bez obzira na to je li to popularno ili nije, poručila je u subotu Udruga hrvatskih sudaca (UHS) nakon “političkih i drugih” prosvjeda zbog odluke Općinskog suda u Zadru da na slobodu pusti Darka Kovačevića, zvanog Daruvarac koji je ljetos pretukao 18-godišnjakinju u zadarskom kafiću.

“Ozbiljna bi politika prije medijskih priopćenja i prosvjeda, proučila priopćenje Općinskog suda u Zadru, utvrdila prave razloge za odluku tog suda i oštricu prosvjeda uperila tamo gdje leži problem, a to su zakonske odredbe, umjesto da napada sud koji je primijenio zakon. Naime, sud nema druge mogućnosti osim postupati po zakonu, bez obzira na to je li to popularno ili nije”, priopćio je predsjednik UHS-a Damir Kontrec.

Daruvarac pušten na slobodu

Kovačević, zvani Daruvarac (31), pušten je u petak na slobodu nakon što se njegovi branitelji nisu pojavili na ročištu, pa nije bilo uvjeta za održavanje rasprave, a istekao je i maksimalni rok od šest mjeseci zadržavanja u pritvoru.

Na ročištu, koje se trebalo održati prijepodne na Općinskome sudu, sutkinja Mitra Meštrović odgodila je početak suđenja za 9. siječnja zbog izostanka njegova odvjetnika i roka u kojemu mu se novi odvjetnik, dodijeljen po službenoj dužnosti, mora pripremiti za taj slučaj.

Uz ispriku žrtvama, sutkinja Meštrović je rekla kako suđenje ne može početi jer nema uvjeta za održavanje rasprave.