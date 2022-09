Nakon što je Vlada najavila mjere pomoći građanima i ograničila cijene nekih proizvoda, no Udruga glas poduzetnika kaže kako to nije dovoljno i kako to nije reformski.

"Nismo zadovoljni, očekujemo da cijene budu usklađene i za građanstvo i za gospodarstvo. Očekujemo reforme. Dobili smo ustvari, unatoč mekim dobrim potezima, vatrogasnu mjeru i dijeljenje novaca vrlo široko", rekao je za RTL Direkt predsjednik Udruge Glas Poduzetnika, Dražen Oreščanin.

Na pitanje što nije dobro, istaknuo je izostanak reformi.

"Nije dobno ni što veliki poduzetnici koji koriste više energije će plaćati tri puta veću cijenu energije. To je ustvari poruka koju RH šalje svima koji se bave industrijom ili proizvodno – da će tu plaćati više nego drugdje u svijetu", rekao je.

'Čeka se nešto što će biti doneseno na razini EU'

Nisu zadovoljni jer nisu donesene mjere za plin.

"Plin je u odnosu na isto vrijeme prethodne godine praktički za poduzetnike skuplji 400 posto, a za male i srednje i sto tako i za proizvodnju i za usluge. Njima su ti iznosi prilično neizdrživi. Čeka se nešto što će bite doneseno na razini EU, ali to se mora riješiti čim prije kako bi se osigurao opstanak brojnih malih poduzetnika", rekao je Oreščanin.

Od dobrih stvari nabrojao je porezne olakšice za prigodne nagrade, za korištenje privatnih automobila službeno, što će omogućiti vlasnicima firmi da nagrade ljude. No, njih možda neće moći svi koristiti.

"S obzirom da su povećani troškovi i sirovina i energije, to će svakako pomoći, ali suštinski bi pomogle samo reforme, da se PDV smanji kao općenita stopa s 25 na 22 ili 20 posto. Isto tako da se smanji porez na dohodak i da se smanje doprinosi za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje", rekao je.