"Nakon cijelog dana vijećanja Vrhovni sud nije bio sposoban donijeti odluku. Suci su odlučivali čak tri puta. Prvi put je šest njih reklo da su za banke, nije prošlo. Zatim su odlučivali za prava potrošača. Treći put su glasali za ono što nije bila tema", rekao je Goran Aleksić, predsjednik udruge Franak dodajući da je 'takvo stanje neodrživo'.

"Kako je moguće da dio sudaca ne poštuje pravo Europske unije? Nije jasno zašto su suci odbacili hrvatsko i pravo Europske unije", rekao je. Dodao je da postoji deset sudaca koji poštuju pravo te njih šest koji ne poštuju pravo.

"Zahvaljujući dijelu medija, hrvatska javnost naprosto je upoznata s dijelom rada banaka i utjecajem na sunce, koje reketare i lihvare hrvatske građane i poduzeća te ih dijele na glupe i na manje glupe", rekao je Aleksić. Podsjetio je na ulogu HNB-a koji skriva i dalje podatke a koji je prilikom zakona o konverziji opstruirao omogućavanje olakšavanja životnih uvjeta građanima. "Ne mogu se oteti dojmu da je ovih šest sudaca pod utjecajem Vlade koja štiti bankarski sektor. Očekujem da se ugovori o švicarcima proglase ništetnima u cijelosti. Oni se ne mogu konolidirati nekakvih aneksom, to je nemoguće po hrvatskim i zakonima EU. Tako bi se konačno riješio problem konvertiranih kredita jer konverzije ne bi niti bilo", rekao je.

"Zamislite da žrtve silovanja traže pravdu na sudu i da im neki sudovi daju pravo na naknadu štete, a neki ne. I onda Vrhovni sud pronađe neko solomonsko rješenje: 'Da, žrtve silovanja imaju pravo na naknadu, na oštećenu obuću i odjeću". Takva je ova situacija", ustvrdio je Aleksić.

Odvjetnik udruge Franak Igor Metelko pozvao je kolege odvjetnike i suce da 'spuste loptu': "Ne znamo puni sadržaj tih odluka pa pričekajmo svi skupa sa dojmovima. Treće pravno shvaćanje koje je dobilo potreban broj glasova mora proći internu evidenciju i priča je još daleko od gotove."

"Što se tiče konverzije, banke tvrde da je ona u potpunosti obeštetila potrošače i da mi više nemamo što tražiti u odnosu na preplaćene tečajne i kamatne razlike do konverzije. Konverzija nije retroaktivna već je to fingirala retroaktivnost. S druge strane imamo ništetne valutne klauzule koje imaju stvarnu retroaktivnost koja povlači restituciju to jest povrat svih protupravno stečenih koristi. Konverzija se nije bavila povratom, napravila se simulacija a problem je što simulacija sadrži ništetne ugovorne odredbe. Upravo je to predmet naših zahtjeva", rekao je Metelko. Dodao je da je potrošač prilikom potpisivanja konverzije morao pregovarati s bankom. "Sadržaj konverzije je bio unaprijed određen i o njemu se nije moglo pregovarati. Bez toga nema pristanka, a bez pristanka nema voljnog odricanja od potrošačkih prava", zaključio je.

Uskoro više...