UDRUGA DOBAVLJAČA UPOZORAVA: ‘Što prije izaberite novog povjerenika da se nastavi rad na nagodbi’

Nakon tri sata završio je sastanak Udruge dobavljača. Predsjednik Udruge i čelnik Podravke Marin Pucar je istaknuo kako dobavljači žele da se što prije izabere novi izvanredni povjerenik i da se nastavi rad na nagodbi.

“Novi izvanredni povjerenik treba biti stručna osoba, obrazovana i s respektabilnom karijerom”, dodao je.

“Dobavljači će tražiti da se nagodba dovrši do srpnja, i kad se izabere novi povjerenik inzistirat ćemo da se proces nastavi, a ne da se vraćamo na početne pozicije. Svi koji žele destabilizirati proces ne rade u interesu hrvatskog gospodarstva”, poručio je Pucar, dodajući kako je interes dobavljača da zaštite svoje pozicije, piše HRT.

Članica Privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković izjavila je kako se sada treba usredotočiti na postizanje nagodbe. “Taj cilj nema alternativu”, istaknula je.

“Veliki dio posla je dobro odrađen i kako god to trenutačno izgledalo, dobavljači su se dobro pozicionirali i već u lipnju davanjem potpore zaduživanjem u roll up kreditu mi smo naplatili više od 480 milijuna kuna starog duga. Dobavljači su dobili 32 posto iznosa dugovanja i do kraja ožujka trebali bi preostali iznos do 40 posto”, rekla je Vidaković.

Istaknula je kako Konzum bilježi stabilne brojke, stabilizirao je poslovanje, a u posljednja dva mjeseca bilježi rast u odnosu na 2016. godinu. “Naš interes je da se ovaj proces nastavi. Dobavljači su zadržali svoje tržišne udjele i uspjeli naplatiti dio starih potraživanja”, naglasila je.

Najavila je i da će se u ponedjeljak poslijepodne održati sastanak Privremenog vjerovničkog vijeća s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Tema je bilo mnogo, ali teško je izbjeći ono o čemu se najviše govori – tko će biti novi izvanredni povjerenik Agrokora.