UDRUGA BRAČKI PUPOLJCI I CTA KOMUNIKACIJE OSVOJILI NAJPRESTIŽNIJU SVJETSKU PR NAGRADU: ‘Ovo znači jako puno’

Udruga Brački pupoljci i CTA komunikacije osvojili najprestižniju svjetsku PR nagradu IPRA Golden World Awards for Excellence i to za za kampanju “Nešto zbilja važno“. Postali su tako jedna od svega nekoliko kampanja u Hrvatskoj i regiji kojima je to pošlo za rukom.

“Za kampanju i sve nas uključene, osvajanje ove nagrade znači da je i struka iz čitavog svijeta potvrdila kako su vrijednosti koje smo zastupali univerzalno prepoznate te da više nikad nijednom djetetu s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima ne smije biti uskraćena prilika za normalan život. To će zauvijek ostati nešto zbilja važno!”, napisali su na Facebook stranici CTA komunikacija.

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju “Brački pupoljci“ zajedno s agencijom CTA komunikacije izborila se prošle godine za izmjenu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu čime je konačno omogućen besplatan trajektni prijevoz djeci s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka na prijeko potrebne terapije na kopnu.