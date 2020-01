UDRUGA B.A.B.E. OGORČENA PRESUDOM ALOJZU TOMAŠEVIĆU: ‘Ova presuda ruši povjerenje žrtava u sustav’

Smatramo kako ta kazna nije u skladu s težinom počinjenog djela te da ona oslikava odnos hrvatskog društva prema obiteljskom nasilju”, istaknula je u priopćenju udruga B.a.B.e.

Udruga B.a.B.e. priopćila je u srijedu da prvostupanjska presuda Suda u Slavonskom Brodu kojom je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević osuđen na 10 mjeseci uvjetno s rokom kušnje od dvije godine za obiteljsko nasilje, ruši povjerenje žrtava u sustav.

“Smatramo kako ta kazna nije u skladu s težinom počinjenog djela te da ona oslikava odnos hrvatskog društva prema obiteljskom nasilju”, istaknula je u priopćenju udruga B.a.B.e.

Podsjeća da samo tjedan dana nakon što su objavile priopćenje o presudi kojom je sud oslobodio policijskog službenika unatoč utvrđenom seksualnom uznemiravanju kolegice, ponovno su prisiljene reagirati na nepravdu u sudskim procesima kada je u pitanju nasilje nad ženama.

Iznenađuje izrazito blaga kazna

“Imajući u vidu inkriminirani period te činjenicu da se radilo o teškim oblicima obiteljskog nasilja koji su rezultirali i tjelesnom ozljedom žrtve, iznenađuje izrazito blaga kazna, s obzirom na to da je za svako od kaznenih djela za koja je počinitelj nepravomoćno osuđen, a to su nasilje u obitelji i nanošenje tjelesne ozljede bliskoj osobi, propisana kazna zatvora od jedne do tri godine”, istaknula je ta udruga.

Tvrde da ta presuda dovodi u pitanje učinkovitost kaznenog postupka u njegovoj cjelini, koja se ne iscrpljuje u učinkovitoj istrazi i kaznenom progonu počinitelja, već ovisi i o krajnjem rezultatu postupka koji u konkretnom slučaju s obzirom na izrazito blagu kaznu nije ispunio svoju svrhu.

B.a.B.e. konstatiraju da izostaju konkretne sankcije za samog počinitelja, čime nije postignuta niti svrha kažnjavanja u smislu prevencije, pa će tako predmetni slučaj, ako presuda postane pravomoćna, predstavljati samo još jedan u nizu primjera kojim se šalje izrazito nepovoljna poruka žrtvama obiteljskog nasilja da im pravni sustav neće pružiti primjerenu zaštitu, a čime se žrtve obeshrabruje da nasilje prijave.

‘Ovakva presuda odvraća žrtve od prijavljivanja nasilja’

“Osim što ovakva presuda odvraća žrtve od prijavljivanja nasilja, demotivira ih u traženju pomoći, a u konačnici i izlaska iz kruga nasilja. Upravo zbog ovakvih presuda, žrtve nemaju povjerenja u institucije, stoga velik postotak rodno uvjetovanog nasilja ostaje neprijavljen, u takozvanoj sivoj zoni”, tvrde u udruzi.

“Nasilje prema ženama je najraširenije sustavno kršenje ljudskih prava. Nasilje prema ženama nije privatna stvar, nasilje nije obiteljska vrijednost. Nasilje nije izolirana anomalija. Štoviše, ono je često, svakodnevno, i događa se svuda oko nas, a kako bismo adekvatno odgovorili/e kao društvo na njega, potrebno je da svi sektori preuzmu odgovornost za svoja postupanja”, poručuju iz udruge B.a.B.e.