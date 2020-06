UDOMITELJ IZ DUGINE OBITELJI: ‘Beroševa izjava nije izrečena u neznanju, ona je bešćutna’

‘Nevjerojatno je da Beroš nije pročitao intervju s ravnateljicom Doma u Nazorovoj koja kaže da je najgore za dijete biti u domu’

Mladen Kožić, udomitelj iz uduge Dugine obitelji, kritizirao je za N1 izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša kako je prihvatljivije da djeca budu u domu, nego s istospolnim partnerima.

“Izjava je izrečena u neznanju. Prvi put kad sam ju čuo imao sam razumijevanja, ne može političar znati sve. Ali, imao je priliku educirati se. Njegovo opravdavanje kasnije zvučalo je još gore. Nevjerojatno je da nije pročitao intervju s ravnateljicom Doma u Nazorovoj koja kaže da je najgore za dijete biti u domu. Ministar također ne zna da se tijekom potresa srušio krov na dječju igraonicu u tom domu. Izjava nije izrečena u neznanju, ona je bešćutna”, rekao je Mladen Kožić za N1.

MINISTAR BEROŠ: ‘Prihvatljivije je za dijete da bude u domu nego u istospolnoj obitelji’

Nečovječan pragmatizam političara

Kožić je uvjeren da je ministar bio pragmatičan očekujući da će birači u njegovoj izbornoj jedinici nagraditi ovakav stav te je dodao kako u Hrvatskoj djeca već žive s dvije mama ili dva tate.

“Političari bešćutno označavaju to dijete. Trebali bi se zapitati koju poruku šalju. To je banalno, bešćutno i pragmatično ponašanje koje me zabrinjava. Svi zagovaramo vrijednosti obitelji. Ne vidim ništa demokršćansko u činjenici da se stigmatiziraju određene vrste obitelji i da se šalje poruka o gay ljudima da njima nešto nedostaje”, rekao je, ponovivši kako je nečovječan taj pragmatizam kojim žele privući biračko tijelo.

RASPUDIĆ BI RADI POBAČAJA UKINUO USTAVNI SUD: ‘To je ubojstvo, život počinje začećem!’; Glasovac: ‘Žensko tijelo ne smije biti državna imovina!’

Pravo djeteta na dom

Smatra da temu udomiteljstva treba ostaviti struci, a ne politizirati. Naglasio je da je struka rekla da ne postoji razlog da se Duginim obiteljima ne dopusti da budu udomiteljske obitelji.

“U Konvenciji o pravima djeteta stoji da svako dijete ima pravo na obitelj… S političarima se mogu složiti u tome da je pravo djeteta ispred svih drugih. Međutim, tvrditi da je djetetu bolje uskratiti potencijalni dom, je u suprotnosti s pravima djeteta”, kazao je Kožić.

Kaže prepreka za više nema i da čekaju udomiteljsku licencu. “Trenutno problema nema. Budući da je prošlo previše vremena, moramo ponovno prolaziti razne testove, edukaciju… Struka, zakonodavci i ustavni sud rekli su svoje… Nismo u to ušli bezglavo i zaneseni. Čudi da ministar Beroš kao čovjek struke, ne mogu objasniti kako je moguće da javno iznosi neznan stavove i stavove u subrotnosti s pravima djeteta”, rekao je Kožić, piše N1.

PLENKOVIĆ JAVNO ISPRAVIO BEROŠA ZBOG IZJAVE O GEJEVIMA: ‘Nije bilo najspretnije’; Reagirale i udruge: ‘Je li ovo njegovo pravo lice?’