Hrvatski sabor jednoglasno je glasao za Vladine mjere kojima se pokušava ograničiti rast cijene hrane i energenata. No unatoč tome, cijene su već drastično narasle, a to se jako dobro vidi na primjeru pekarskim proizvoda.

“Jedan perec 5 kuna tu dolje u pekari, je li to normalno? Nije!”, požalila se Nada Nosković iz Zagreba RTL-u.

“Sad sam bila u pekari i sve je poskupjelo – kruh, peciva, sve!”, kaže Nevenka Katalinić iz Zagreba.

“Sve, u pekari je grozno. Ja znam da sam prije kupovala kruh što je bio 4 kune, sad je već 7 kuna”, požalila se Marijana Markočić, također Zagrepčanka.

Bijeli kruh uskoro ćemo plaćati 15 kuna?

I to nije tek jedan primjer, cijene u pekarnicama diljem Hrvatske probile su sve rekorde. Običan bijeli kruh trenutno stoji u prosjeku 12 kuna, no mnogi strahuju da će do Uskrsa koštati čak 15 kuna.

Pekari kažu kako su poskupljenja neizbježna jer se cijene sirovina mijenjaju na tjednoj razini. Sad je cijena pšenice na svjetskim burzama 400 eura, što je ekvivalent 3 kune.

U prosjeku, cijena bijelog kruha narasla je za kunu te se trenutno 900 grama prodaje po cijeni od 12 kuna. “Ja mislim da se ta cijena može očekivati i prije Uskrsa, ovako kako je krenulo sigurno, ako ne još i prije“, poručio je Miroslav Trajković, vlasnik pekarnice u Zagrebu.

“Ti naručiš brašno i danas je bilo po jednoj cijeni, i ovaj doveze i kaže sad je dvije kune više i što ćeš ti napraviti, moraš poskupjeti hoćeš nećeš. Ne možeš iz kilograma tijesta napraviti šest komada kruha da se na glavu popneš”, dodao je.

'Rast cijene je neminovan'

Direktorica udruženja mlinarsko-pekarske industrije Nada Barišić smatra da je rast cijena pekarskih proizvoda neminovan. “Cijena pšenice je trenutačno na svjetskim burzama oko 400 eura, što je ekvivalent 3 kune. Ako uzmemo u obzir da je to osnovna sirovina za preradu i za proizvodnju brašna i ako tome nadodamo i porast cijena svih energenata neminovan je porast cijena pekarskih proizvoda”, rekla je Barišić.

Ovo bi poskupljenje najviše moglo oštetiti umirovljenike, koji i sada teško preživljavaju. “Oni će sada morati birati, hoće li kupovati hranu i kruh ili ću kupovati lijekove što može utjecati na njihovo zdravlje”, rekao je glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske Igor Knežević.

Ministar Aladrović ne očekuje baš toliko poskupljenje

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović kaže kako hrane neće nedostajati te da ne očekuje najavljeni porast cijene pekarskih proizvoda.

“Bitno je da znamo u ovom trenutku da hrane neće dostajati, da nemamo problem sa žitaricama i zaista ne očekujem da ovakav rast cijena koji neki najavljuju bude realan”, izjavio je ministar.