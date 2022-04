U proteklih desetak dana iz novina, radija i televizije, mogli bismo reći i iz paštete, iskače Uprava za državnu bezbednost ili skraćeno - UDBA. Uz nju se onda vežu udbaške metode, stari udbaši i njihovi sinovi. Razlog tolikoj nagloj popularizaciji inače omražene institucije leži u zahtjevu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Taj su papir potpisali i neki generali iz Domovinskog rata te preko noći postali udbaši.

"Tko je UDBA? Što je UDBA? Udbašenko to zna", hinio je proteklog tjedna predsjednik Zoran Milanović. Stoga je RTL Direkt napravio mali pojmovnik vezan za UDBA-u. Dakle, udbaši su pripadnici tajne službe, institucije koje postoje u svakoj državi svijeta. No, problem se javlja što je dio agenata iz bivše Jugoslavije nastavio djelovati i u samostalnoj Hrvatskoj.

"Da su ljudi, koji su do jučer bili službenici jugoslavenske tajne službe, ušli u hrvatsku tajnu policiju ili tajnu službu, to je notorna stvar. Mi ne govorimo o nekoliko desetaka, nego o nekoliko stotina takvih ljudi. Ti ljudi su oko nas", objašnjava povjesničar Tvrtko Jakovina.

Djelovanje tih agenata je na svojoj koži osjetio Ivan Zvonimir Čičak. On tvrdi da su ga cijeli život proganjali i nekoliko puta zatvorili. Čak je i 14 dana štrajkao glađu.

"Ja sam bio devet mjeseci u samici. To vam je jedna prostorija koja je ovako široka, dugačka četiri metra i onda odete do Pariza, pa se vratite natrag. Jer nemate krevet nego se daska digne ujutro u šest sati i navečer se spusti u devet sati, dobijte jednu deku i to je sve. A bila je zima", ispričao je predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora.

Osude, ubojstva, podmetanja

Skoro 40 godina s UDBA-om "ratuje" i Bože Vukušić "ratuje" s UDBA-om skoro 40 godina. Tvrdi da je ta služba likvidirala hrvatske političke emigrante.

"I u jednom takvom podzemnom obračunu ja sam bio optužen i osuđen da sam sudjelovao u odmazdi zbog ubojstva Stjepana Đurekovića. Pa, ja sam zbog toga suđen i to je sad jedna široka priča koju nije tako jednostavno ispričati u svega nekoliko sekundi ili minuta", rekao je Vukušić.

Baš zbog ubojstva Đurekovića u Njemačkoj su na doživotnu kaznu zatvora osuđeni Perković i Mustač. No, sad je pristigao i zahtjev za njihovim pomilovanjem. "Postoji određena skupina ljudi, koju bih ja mogao točno detektirati, koja ne miruje i koja naprosto djeluje s nekih pozicija koje meni nisu simpatične i za koje ne smatram da su hrvatske pozicije. Kako su oni uspjeli uvući u to neke moje prijatelje generale, ja to ne znam", tvrdi Čičak.

Želja političke elite

Pitanje je jesu li i generali u registru udbaša, kojeg je pokrenula Udruga Križni put. Tvrde da imaju i dokaze o čak 10.000 suradnika. "Prikupili smo preko milijun i pol dokumenata i do sada smo otprilike pola toga objavili. Prije nekoliko dana dosje službenika Udbe, znači ne suradnika, nego službenika - njih 250 vodećih u razdoblju od 1970. do 1990. godine", kaže Vukušić.

Ipak, dijagnoza društva nije dobra kada je ono opsjednuto nečime što ne postoji 30 godina. "Mi danas, naročito u mjesecu travnju i svibnju kad kreću tzv. majske svečanosti s Jasenovcem, Bleiburgom i antifašističkim borbama, se svaki put već 30 godina bavimo istim pitanjima na isti način i s istim sugovornicima, što nam pokazuje da je to želja političke elite. Život u prošlosti, osim za povjesničare je vrlo loša dijagnoza bilo kojeg društva", zaključio je Tvrtko Jakovina.