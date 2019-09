UDAR NA PREMIJERA: Bliže se izbori, ratni veterani ne miruju. No, HDZ-ova produžena ruka ovog puta ima jedan sasvim neobičan cilj

Udarajući na Plenkovića dio HVIDR-e sada je odlučio putem udariti i na samog Josipa Đakića spočitavajući mu da je ‘stranački poslušnik’ što im kod njega nije smetalo proteklih petnaest godina otkako je na čelu HVIDR-e. Ovog puta se čini kako HVIDR-a ne drži stranu šefa HDZ-a, već sudjeluje u unutarstranačkim razmiricama

Opet se govori o raskolu unutar HVIDR-e, najbrojnije udruge hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata koja ima više od 35 tisuća članova i ključna je točka u ovdašnjim braniteljsko-političkim korodinatama. Proteklog vikenda, iza kulisa Svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata u Makarskoj, sastalo se vodstvo HVIDR-e kako bi, među ostalim, raspravilo dosadašnje i razmotrilo buduće poteze u svome otvorenom okršaju s Miloradom Pupovcem, predsjednikom i saborskim zastupnikom SDSS-a te jednim od ključnih partnera HDZ-a u vladajućoj koaliciji.

Zbog Pupovčevog intervjua bh. portalu Radio Sarajevo u kojemu je povukao paralele između današnje Hrvatske i NDH te izjave da u rehabilitaciji ustaštva ulogu imaju i neke braniteljske udruge, HVIDR-a je zatražila njegovu ispriku, a od premijera Andreja Plenkovića zatražila da raskine koaliciju s SDSS-om ako ovaj to ne učini. Budući da se Pupovac nije ispričao onako kako su to očekivali, u HVIDR-i su ubrzo potom zatražili od DORH-a da utvrdi ima li elemenata kaznenog djela u njegovim izjavama te da mu bude oduzeto visoko državno odličje.

Traže ostavku Đakića, koalcija HDZ-SDSS manje im je bitna

Da bi ublažili braniteljski pritisak na Pupovca, odnosno na Plenkovića, koji je vjerojatno glavna meta ovog braniteljskog udara, u Makarsku su prošloga vikenda došli predsjednik HVIDR-e i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić te ministar branitelja Tomo Medved. Ondje se čak spominjala i ideja da članovi HVIDR-e organiziraju blokadu Hrvatskog sabora.

Da je u Makarskoj bilo burno govori i to što je Josip Periša, predsjednik Glavnog odbora HVIDR-e i zasad najistureniji u napadima na Pupovca/Plenkovića, ponudio ostavku koja nije bila prihvaćena. A predsjednik bjelovarske HVIDR-e Željko Dragašević zatražio je da se Đakića pozove na odgovornost jer “ne poštuje odluke Središnjeg odbora i radi po naputcima politike”. Danas se, pak, oglasila i podružnica HVIDR-e iz Vinkovaca tražeći od dugovječnog šrefa HVIDR-e Đakića da podnese ostavku zbog, kako kažu, štetnog, licemjernog i nekorektnog ponašanja na sjednici saborskog Odbora za ratne veterane i narušavanja ugleda većine hrvatskih branitelja. U suprotnom, poručili su, pozivaju Glavni odbor HVIDRA-e da sazove izvanredni Sabor HVIDR-e ili da najmanje trećina članica Županijske zajednice udruga HVIDR-e uputi pismeni zahtjev za Đakićevu smjenu.

Baš kao iz bjelovarske HVIDR-e, tako i iz vinkovačke Đakiću zamjeraju da je “stranački vojnik i poslušnik političke stranke kojoj pripada”. Pomalo iznenađujuće – ili tek da se zamagli glavni uzrok ovog raskola – vodstvo vinkovačke HVIDR-e je poručilo da je “koalicija HDZ-a i SDSS-a u ovom trenutku za branitelje manje bitna”.

“Što ona sačinjava, koliko je obvezujuća za potpisnike i koje su njene temeljne zadaće, to mi ne znamo niti se to nitko do sada nije ni pitao”, navodi se u priopćenju.

I lani se spominjao raskol u HVIDR-i, sada je ozbiljnije

Iz svega se da zaključiti da se Plenkovića sada pritišće i preko Đakića. Taj virovitički HDZ-ovac na čelu HVIDR-e je već punih petanest godina, od 2004. godine kada je u vrijeme Ive Sanadera postao saborski zastupnik i preuzeo vodstvo HVIDR-e nastavljajući je držati pod nesumnjivom političkom kontrolom HDZ-a.

Na prvi pogled, Đakić ima razloga sudjelovati u pritisku na svoga stranačkog šefa i premijera otkako je ovaj ljetos iz Vlade maknuo dotadašnjeg ministra poljoprivrede i Đakićevog pulena iz Virovitice Tomislava Tolušića. No, iako je razloga za taj pritisak imao, Đakić se u recentnim ultimatumima HVIDR-e Pupovcu i Plenkoviću, doista kao poslušni stranački vojnik, ipak držao po strani.

No, pitanje je može li Đakić primiriti nezadovoljstvo u HVIDR-i kao, primjerice, prošle godine u listopadu kada se, u poprilično sličnim političkim okolnostima, također govorilo i pisalo o raskolu u toj braniteljskoj organizaciji. Tada je, podsjetimo, HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava organizirao mirni prosvjed u ime, kako je rekao, žrtava velikosrpske agresije na Vukovar i Hrvatsku, zahtijevajući od državnih institucija (dakle, u prvom redu Vlade) prekid šutnje o ratnim zločinima te procesuiranju odgovornih za ubijene. Taj prosvjed bio je protumačen kao ‘unutarstranački’ udar na Plenkovića.

Odjednom im smeta što im je šef ‘stranački poslušnik’

HVIDR-a je upravo tog vikenda u Vukovaru imala zakazano održavanje Svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata (isto kakvo je ovog vikenda održano u Makarskoj), ali ga je odgodila, što se dovelo u vezu s održavanjem Penavinog prosvjeda, odnosno izbjegavanja dovođenja HVIDR-e u vezu s istim. Đakić i Periša tada su, da bi smirili tenzije, priopćili da HVIDR-a “među svojih 36 tisuća članova ima ljudi različitih političkih uvjerenja, s ustavnom slobodom političkog i društvenog izražavanja i djelovanja”.

HVIDR-a su od svoga osnutka u očima javnosti neizbježno percipira kao produžena ruka politike, odnosno HDZ-a. Uostalom, Đakić koji je na njenom čelu od 2004. godine svo to vrijeme je i HDZ-ov zastupnik u Hrvatskom saboru. Budući da se približava godina parlamentarnih izbora, i u stranci i još više izvan nje Plenkovića pritišću oni koji u njemu vide nedovoljno domoljubnog i nimalo desnog političara. Među njima je, očigledno, i dio HVIDR-e.

Udarajući na Plenkovića sada su odlučili putem udariti i na samog Đakića spočitavajući mu da je “stranački poslušnik”. A to im kod njega, zanimljivo je, nije smetalo proteklih petnaest godina.

