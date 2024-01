Splićani će ove godine plaćati 18 posto skuplju vodu. Krajem siječnja stižu novi, pojačani računi. Građani su ogorčeni.

"Da voda poskupljuje zato što će oni napraviti napokon filtere, kada padne da voda nije zamućena da je možemo piti kao prije 30 godina, onda ok. Ali, ovako povećavaju sebi uhljebske plaće i što se događa poskupimo vodu, to je najlakše", komentirao je Viletina iz Splita.

Sanela je komentirala da poskupljenje nije malo, piše Danas.hr.

"Što da vam kažem u ovoj državi ništa nije dobro pa nisam iznenađena poskupljenjem vode. Baš divna čestitka i početak godine", komentirala je Sanela.

Četveročlana obitelj koja troši otprilike 10 kubika vode, dobit će veće račune za tri eura.

Voda bi trebala biti besplatna

"Više nego struja skoro, to je previše za vodu. Mislim bez vode se ne može, ali previše je cijena za jedno kućanstvo toliko platiti vode, to je stvarno previše", rekao je Branko Lulić koji ima i prijedlog:

"Nema pozicije bolje za grad nego je Split, ima vodu tu na izvoru, umjesto da bude gratis, kao što je u arapskim zemljama nafta gratis kod nas bi trebala biti voda".

Iz splitske komunalne tvrtke poskupljenje pravdaju inflacijom, rastom plaća zaposlenika, ali i minusom na računu tvrtke.

"Tijekom prošle godine smo imali sukladno korekciju kolektivnog ugovora za radnike gdje je došlo do povećanja plaća za naše zaposlenika. Tako da je sve to dovelo do činjenice da 2023. se zaključilo godinu s gubitkom od dva milijuna eura", rekao je direktor Vodovoda i kanalizacije Miroslav Delić.

Bivši direktor vodovoda i predsjednik splitskog ogranka HDZ-a, Tomislav Šuta kaže da nema gubitka ni razloga za toliko povećanje cijena.

"Ono što vidimo da gradonačelnik enormno podiže cijene, i odvoza otpada i cijene vrtića, a vidimo i što se tiče cijene same vodne usluge. Dakle skoro 250 posto bez ikakvog opravdanja", dodao je.

