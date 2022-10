Francuzi su i danas štrajkali; nisu vozili autobusi, vlakovi, a tisuće su marširale ulicama zbog inflacije i porasta cijena koje ne prati porast plaća. U Francuskoj štrajkaju svi osim učitelja i medicinskog osoblja te radnika nuklearnih elektrana.

Hoće li isto biti i u Hrvatskoj? Danas su sindikati pregovarali s Vladom, no učiteljica Jagoda Čelar Čupić i medicinska sestra Melanija Črnelić spremne su ući u štrajk ako se Vlada i sindikati ipak ne dogovore oko povećanja, piše RTL.

“Prilično dugo traje ta priča, još od prošlog natezanja oko onih 4 posto, a tresla se brda i rodio se miš. To su situacije na koje smo navikli. Smetaju jer smatramo da struku i dignitet treba braniti i da država treba svoje službenike i javne djelatnike podržavati. Ovog puta smo na tom tragu da to neće ići sasvim lako i da smo kao prosvjetari spremni izaći u štrajk”, kazala je Čelar Čupić.

'Uvjeti su nezadovoljavajući i za radnike i za pacijente'

Medicinska sestra Črnelić radi u Svetom Duhu, a kaže da su uvjeti nezadovoljavajući i za djelatnike i za pacijente.

“Nema se prostora, vremena, stimulacije. Treba raditi na tome. Dobili smo kroz vrijeme puno dokumentacije koju trebamo ispunjavati, nas kao sestara nema dovoljno. Sistematizacija se ne radi dobro. Rade je po broju kreveta , a ne po težini pacijenata. Smatramo da to nije dobro i da to treba mijenjati. Zakinuti su pacijenti i mi. Mi smo zdravstveni radnici i posebno smo senzibilni prema pacijentima. Nije nam lako raditi. Imate osjećaj krivnje da niste učinili dobro i dovoljno, živite s tim osjećajem i to nije lako. Postoje standardi koliko dugo morate nešto vremenski odrađivati. Pacijenta treba hraniti 15 minuta, a mi nemamo za to vremena. Treba dati terapiju, odnjegovati pacijenta, napisati hrpu papira. Fali nas jako puno, puno je realizirano prekovremenih, radi se vikendima, praznicima, noćima i to je težak, stresan i odgovoran posao”, objasnila je.

'Nema psihologa'

Čelar Čupić odgovorila je na pitanje ima li pritisaka pri ocjenjivanju učenika.

“To je klasična priča. Naše ocjene su kao i prije od 1 do 5 i tu su se pojavili i pojavljuju se sve veći problemi vezani za ocjenjivanje učenika. Dalo bi se o tome. U svakoj školi bi trebao biti psiholog kojeg nemamo, u slučaju daš kola nema više od 500 djece nema pravo na zapošljavanje psihologa. To je veliki nedostatak. Kronično nam nedostaju asistenti u nastavi, imamo prilično puno djece po svakom odjeljenju koji imaju individualizirani ili prilagođeni pristup, to je integracija takve djece u razrede. Nedostaje nam logopeda, defektologa”, rekla je učiteljica.

Navodi kako su se škole digitalizirale, no oprema koju posjeduju nije adekvatna i primjenjiva. “Imamo opremu koja ne funkcionira dobro, veze nam pucaju, interneta nema, bežični internet smo dobili prošle školske godine”, dodala je Čelar Čupić i odgovorila kako je osnovica za učitelje i nastavnike 6.282,29 kuna.

Črnelić je upozorila kako mnogi medicinski djelatnici odlaze u inozemstvo. “Ne samo mladi ljudi, nego ima i onih koji su opterećeni i kreditima. Kod nas je par kolegica otišlo, žene pred mirovinu, koje su morale otići van jer nisu mogle i znale ovdje riješiti svoje financijsko stanje. Odljeva ima puno, ljudi idu van jer se ovdje radi previše za premalo novaca”, rekla je.

Mladi STEM stručnjaci ne žele raditi u prosvjeti

Čelar Čupić dodaje kako fali mladih u STEM području. “Kod nas ne možete dobiti mlade ljude iz STEM područja, inženjere elektrotehnike, građevine, matematike, to su deficitarna zanimanja. Ne možete dobiti ljude koji se žele javiti na natječaj i raditi u prosvjeti jer je vrijednost njihovog rada premalo prepoznata i preslabo plaćena”, kazala je.

No, obje tvrde da i dalje nisu požalile što su se odlučile bavite baš tim poslovima. “Natežemo se godinama s Vladom. Malo daju, uzmu, pa vraćaju. Uvijek imaš osjećaj da se vrtimo u krug i da smo stalno tu negdje. Ništa se spektakularno kod nas nije dešavalo”, rekla je Čanelić.

“Spremni smo na štrajk, to je naša borba u kojoj imamo puno iskustva, ali ljubav za svoj poziv i prema djeci, to je nešto što nas motivira da radimo još bolje i više i da se do kraja borimo za ono što smatramo da nam pripada”, zaključila je Čelar Čupić.