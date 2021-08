Slovenija uvodi stroža pravila prije početka škole zbog sve većeg broja novozaraženih koronavirusom, pa bi učitelji koji odbiju testiranje na virus, mogli dobiti otkaz, a to isto vrijedi i ako odbiju nositi maske. Učenicima koji nemaju masku, učitelj ne smije zabraniti ulazak u učionicu, ali ravnatelj o tome obavještava roditelje i slučaj mora prijaviti inspekciji.

Također, morat će se testirati i roditelji ako planiraju dulje boraviti u školi, primjerice, za roditeljske sastanke, javlja RTL.

Ima proturječnih dijelova

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da Hrvatska slovensku rigoroznu praksu neće slijediti. Mjere koje je predstavio komentirala je za RTL Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja, rekavši da oni s ministarstvom imaju komunikaciju u D modelu, odnosno putem medija.

"Ipak nam je drago da su uzeli u obzir puno onoga što smo mi izrekli osobito vezano uz miješanje dozvoljeno učenika što se tiče izborne nastave, dopunske, dodatne nastave, izbornih, dodatnih predmeta, produženog boravka, također i održavanje treninga te prelazaka u učionice na primjer fizike i kemije. Tako da je taj dio bolji. No ima i dijelova koji su zaista proturječni" , kazala je.

Tvrdi da nije ponovno napisano ništa o umjetničkim školama, kako je prešturo objašnjeno za učenike s poteškoćama, te o izletima i ekskurzijama.

Problem s maskama

"Jako je puno problema vezano uz maske, primjerice mi imamo takvu situaciju da s maskama je situacija ista kao i prije da lokalni stožer na prijedlog ustanove uz suglasnost osnivača može ili vratiti ili ukinuti maske, no ono što je problem one za sada tu i dalje jesu, no zbog razloga kojeg su danas naveli, a razlog je taj da učenik koji se zarazi, oni koji su u njegovoj najbližoj blizini neće trebati u samoizolaciju. Dok zapravo u isto vrijeme, maske i razlog nošenja i nenošenja maske, mislimo da ponovno treba razmotriti medicinska struka i psiholozi jer smatramo da su zapravo mjere doista proturječne i da nisu dobro razmotrene i što se tiče nošenja maski", kazala je.

Rekla je da je problem i kod roditeljskih sastanaka što će roditelji morati imati ili covid potvrdu, ili negativan test ili potvrdu da su preboljeli. "To je zaista upitne zakonitosti i u proturječnosti s ostalim, kazala je.

Smatra da je problem u tome što se nose platnene maske sve dok se učenik ne zarazi, a onda učitelji moraju staviti medicinsku masku i vizir. "To zaista ne šalje dobro poruku i u proturječnosti je sa svime što se inače odlučilo o maskama", tvrdi Tuškan.