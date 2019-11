UČITELJI SPREMNI ZA JOŠ JAČI PROSVJED!’Sad je prilika da premijer popravi nešto od onoga što je uprskao. Neće mu pasti kruna s glave’

Zvonko Kusić, premijerov posebni savjetnik i jedan od pregovarača sa sindikatima, i Željko Stipić, čelnik sindikata Preporod gostovali su u Novom danu na N1 televiziji i komentirali višetjedni štrajk u školama, kao i pregovore između Vlade i sindikata.

Prenosimo razgovor:

Što je nedostajalo da se jučer postigne sporazum?

“Izneseni su argumenti i jedne i druge strane, imam osjećaj da smo se razumjeli, da su svi uvažili stajališta drugih i da ih cijene i da smo razumjeli problem i sad dolazi do toga približavanja, finesa, korekcija stavova, jer svaka strana ima i svoje viđenje i svoje obaveze. Vlada ima prema budžetu i poreznim obveznicima, a sindikati će to dati na referendum svojim članovima, tako da je potrebno usuglašavanje”, rekao je Kusić.

Imaju li Vladini pregovarači mandat za pregovore?

“Ja ne sumnjam u to imaju li oni mandat, Vlada uvijek može napraviti sve ono što misli da je potrebno. Ovo sve ide u tom smjeru da se štrajk završi i da se na kraju postigne dogovor. Jasno do toga nije lak put, mislim da smo nakon jučerašnjeg dana ipak ohrabreni i mi u sindikatima i u Vladi, mislim da ćemo doći do rješenja koje će biti prihvatljivo našim članovima. Zato nam je u obostranom interesu da ta ponuda bude ona koja će zadovoljiti potrebe zaposlenih u školama”, rekao je Stipić.

“Vrše se konzultacije, čak i za vrijeme samih pregovora i u toku svih ovih dana, uvijek su konzultirani svi oni koji trebaju dati neke okvire u kojima se kreću pregovori”, rekao je Kusić.

Osjećaju li obje strane pregovora pritisak javnosti da se što prije postigne dogovor?

“Kako ne, osjećamo mi taj pritisak. Svakodnevno smo izloženi i pritisku roditelja i medija, koji utječu i oblikuju stav javnosti. Što štrajk dulje traje, pritisak je sve veći i veći. Mislim da ćemo do rješenja doći i da ćemo odoljeti iskušenju pritiska i ne vjerujem da će nas slomiti, nego ćemo ipak doći do rješenja koje će uvažiti te naše argumente. Oni su od prvog trenutka jasni i nedvosmisleni, ja sam stoposto siguran da će nakon štrajka biti korekcija plaće, čak i više nego ikad dosad. Cilj je povišica plaće, ali ne kroz osnovicu, nego kroz dodatak ili kroz koeficijente, ali i jedno i drugo su sredstva, a cilj je povišica plaće”, rekao je Stipić.

Je li veliki prosvjed promijenio stav prema sindikatima?

“Ovaj prosvjed je pokazao ne samo financijsko zaostajanje, on je pokazao nepravdu koja se činila desetljećima prema prosvjetarima. Nećemo mi sve te probleme riješiti ni koeficijentima ni promjenom plaće, to je jedan dublji problem, taj ugled, dostojanstvo, koji su često spominjali. Ono što je bitno, Vlada je spremna, ja vjerujem da će se kroz razne modalitete već sada status nastavnika popraviti, a paralelno će ići ovaj društveni dio, koji je nematerijalan, a koji je bitan. Tu se osjetila nepravda koja se gomilala, tu su se gomilale razne emocije, ali to je dulji društveni proces”, rekao je Kusić.

“Ulaganje u obrazovanje je dugoročno i u budućnosti, a svaka Vlada se bavi sadašnjošću. Bile su škrte zato što su morale dati i penzije i plaće i sve su morali namiriti, a nisu imali toliki senzibilitet za budućnost”, dodao je Kusić.

Jesu li Vlada i premijer podcijenili 32 dana štrajka i je li i premijerov stav bio jedan od razloga za prosvjed?

“Vlada je povećavala plaće svim sektorima, tako je i ovdje bila izdašna. Zaboravlja se da se suficit postigao odgovornom politikom. Da se puštalo i trošilo na sve strane, ne bi imali pozitivne pomake o kojima pričamo. Sve što nam je pozitivno ugrozilo bi se ako bi se išlo na neki način da se udovoljava svim zahtjevima, a moramo znati da je javni sektor jako veliki”, rekao je Kusić.

Što je bio ključ da se uspije održati jedinstvo sindikata u stavu?

“Samo jedna riječ – naš zahtjev. Ako imate pravi zahtjev i uputili ste ga u pravom trenutku, onda se u njemu svi prepoznaju. Članovi i nečlanovi su se pridružili u štrajku i nastavničke grupe koje postaju sve značajniji oblik povezivanja, povezale su se sa sindikatima. Uvjeren sam da će ovaj štrajk dati rezultata upravo zbog toga što se nismo razjedinili, što smo zahtjev dobro napravili, dobro ga tempirali i u njemu ustrajali”, rekao je Stipić.

“Ovaj štrajk će se ocjenjivati s obzirom na njegov ishod. Mi još uvijek ishod nemamo, ali jasno da su se tu učinile određene pogreške, mislim da se problem podcijenio. Očekivalo se jako dugo, iza svega je stajala jako velika nepravda i mislim da je premijer svojim potezima pridonio da štrajk bude bolji”, dodao je Stipić.

Može li se postići kompromis?

“Po definiciji kompromis je takav da su obje strane nezadovoljne. Tu ima jako puno emocija. Ovo što premijer često ističe, sindikati su tražili korekciju koeficijenta i premijer je dao njima i ostalima u službama točno koliko su tražili. Dakle, oni su tražili i to su dobili. Ali oni su i dalje nezadovoljni tim jazom između njih i drugih i tu se sad upliću emocije. Mi razumijemo njihove emocije, njih i dalje muči taj odnos prema drugim djelatnostima, a mi dokazujemo da su dobili točno što su tražili i da će dobiti još. Važno je da prepoznajemo problem, imam osjećaj da i oni shvaćaju nas i vjerujem da ćemo se naći”, rekao je Kusić.

Je li riječ o emocijama ili o racionalnim zahtjevima?

“I jedno i drugo. Naše plaće zaostaju desetljećima. Obrazovanje desetljećima nije bilo prioritet i to u jednom trenutku naprosto eksplodira. To se dogodilo sada. Premrežile su se dvije priče, o osnovici i selektivnom povećanju jednoj strani”, rekao je Stipić.

Pregovara li se i o iznosu i o vremenskom roku kad će se povećanja plaće i dogoditi?

“O svemu se pregovara. Pregovara se o načinu, dodatak ili koeficijenti, pregovara se o dinamici, hoće li biti trenutačno ili odgođeno ili oboje i pregovara se o visini. Sve tri stvari su na stolu i sve tri će biti obuhvaćene ponudom Vlade Republike Hrvatske”, rekao je Stipić.

Hoće li i kada danas biti pregovora?

“Nama je samo rečeno u ranim popodnevnim satima da ćemo biti pozvani na sastanak, ali nemamo još nikakav konkretan poziv”, rekao je Stipić.

Postoji li konkretna nova ponuda?

“Tek kad je na papiru. Tijekom jutra će biti na papiru”, rekao je Stipić.

Premijer je rekao da je štrajk politiziran. Tko ga je politizirao?

“To ja ne bih znao reći, ali tajming je značajan. Za vrijeme mandata ove Vlade i plaće su se povećale svima, višestruko, i sad da se u ovo vrijeme desi ovakav bunt malo je čudno. Teško je objasniti da baš sada, kad su i sami prosvjetari 18 posto dobili u ove 3 godine. I sad je taj bunt i sad se ispravlja ova nepravda koja traje decenijama. Taj tajming je suspektan”, rekao je Kusić.

“Tih 18 posto treba umanjiti za 6 koje su nama vraćene. Svi biraju optimalno vrijeme za štrajk. Kad je optimalno vrijeme za štrajk oko plaća, ako ne prilikom izglasavanja proračuna? Usto tu je i reforma, profesori imaju više posla i očekuju i da to bude bolje plaćeno. Ja stvarno ne znam zašto se tu netko trebao iznenaditi. Vi ne možete ništa raditi, a da vas netko s nečim ne povezuje”, rekao je Stipić.

Je li sam koncept reforme ugrožen svime što se događalo?

“Ne bi trebao biti, reforma je nešto jako dugoročno i ona je fleksibilna da se može korigirati u hodu. Reforma je veliki pothvat, koji traje. Nije to jednostavno”, rekao je Kusić.

Koja bi bila poruka za učenike i za roditelje?

“Ja pozivam učenike da dođu u školu i roditelje da ih pošalju i to vrlo skoro. Ja sam optimist za ove pregovore, Vlada razumije stav nastavnika i ovaj problem i da je spremna sve učiniti da se ovaj problem riješi i mislim da ovo sve skupa ima pozitivnu posljedicu da se dugoročno počne rješavati problem prosvjetara”, rekao je Kusić.

Koju poruku imate za premijera i Vladu?

“Na dobrom smo putu, nismo došli do kraja. Sad je prilika da možda naš premijer napravi i popravi nešto od onoga što je uprskao. Ako je potrebno da se i on osobno uključi, neće mu pasti nikakva kruna s glave. Mi smo spremni i za učionice, ali i za novi prosvjed, veći i jači od onoga jučer”, rekao je Stipić za N1.

