UČITELJ RAZORUŽAO VLADAJUĆE: ‘Nemate pojma što znači predavati o Majčinom danu, a dijete zbog karcinoma nema više majke’

Škole u Hrvatskoj krenule su od utorka u frontalni štrajk sve dok se ne ispuni zahtjev sindikata, odnosno 6,11 posto veći koeficijenti složenosti poslova. Tu je odluku podržalo više od 96 posto članova sindikata u osnovnim i srednjim školama. Odbili su Vladinu ponudu, iako se od utorka štrajk više ne plaća. Sindikati su najavili i prosvjedi za vrijeme održavanja kongresa Europske pučke stranke u Zagrebu. Da je sustav u blokadi, priznala je i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Javnost je u velikoj većini na strani štrajkaša, kao i razne udruge, javni djelatnici, oporbeni političari…

Vjeroučitelj Ivan Pokupec, nastavnik s desetogodišnjim iskustvom i poznati politički aktivist objavio je status na Facebooku u kojem je objasnio što znači raditi s djecom i zašto štrajka.

“Meni osobno nije do tih 300-njak kuna, niti će me to spasiti, niti ću bez toga propasti.

Ma nije mi ni do tog štrajka, gubim nastavu, male glave su zbunjene, sve se pretvara u kaos…

Ne date mi slobodu raditi kako želim. Ok.

Ne date mi opremu za rad. Ok.

Zatrpavate me administracijom. Ok

Zastrašujete me inspekcijama. Ok.

Uzeli ste mi svaku perspektivu za život nakon radnog vijeka. Ma o-k.

Ali, molim vas, nemojte se bahatiti.

Jer nemate pojma što znači uzvraćati zagrljaje prvašićima koji su ih željni jer je tata u Njemačkoj, Austriji, Irskoj… I nedostaje.

Nemate pojma što znači predavati o Majčinom danu, a dijete u razredu majke više nema zbog karcinoma.

Nemate pojma što znači skrivečki davati djetetu pecivo jer znaš da je gladno došlo u školu, a sram ga je pred razredom.

Nemate pojma što znači pokušati vratiti smisao u život silovane djevojčice u 4. razredu. Ili dječaka kojem je majka prostitutka, a otac svodnik. I niti jedno ne pita za njega.

Nemate pojma što znači uvjeravati drugašića da se ne mora bojati nakon što vam je prepričao da je gledao dok su mu kamatari prebijali tatu.

Naveo sam samo neke od primjera s kojima sam se susreo, a još nemam niti punih 10 godina staža. Preda mnom je još 30 godina, ako mi Bog da milosti i snage.

Uzmite što god vam drago. Meni su dovoljni njihovi crteži, trk prema meni u 8 ujutro, smijeh kada ozbiljnost sata prekinemo glupiranjem.

Ali nemojte se bahatiti. Jer štetu radite njima, ne meni. A ja sam njihov vjeroučitelj i štititi ću ih kao da su moji, životom. Jer jesu – svih 113, plus 2 kod kuće”, napisao je Pokupec.

Oduševio porukom: ‘Svaka čast. To je ono što je nestalo iz srca ljudi’

Njegova objava je u kratkom vremenu skupila preko 2.700 reakcija, podijeljena je više od 440 puta i čak 236 komentara. Malo je reći da je oduševio. Ovo su neki od komentara:

‘Jako lijepo napisano, toplo, ljudskim. To smo mi učitelji!’;

‘Ovo treba staviti kao PLAKATE po Zagrebu.. SVAKA ČAST’;

‘To je ona pozadina koju niko ne vidi a prestrašna je! Nagledate se i naslušate svega, često preuzimate ulogu roditelja, skrbnika i najvećeg oslonca u životima mnoge djece i za to Vam jedno veliko HVALA!’;

‘Svaka vam čast na riječima. To je ono što je nestalo iz srca ljudi. Nesebičnost, plemenitost i oooogrooomno srce’;

‘BRAVO dobri učitelju, BRAVO dobri čovječe,BRAVO nisu za katedrom strojevi već ljudi koji stvaraju ljude a to su izgleda svi zaboravili pozdrav iz Švedske’;

‘Tako iskreno …istinito…Ali bahati kad izgube savjest postaju bescutni…jer izgubili su Ljubav i ostali prazni..Prazninu izgraduju oholoscu ali ona ostaje prazna i opet prazna te ih goni da prozdiru jos..i jos..A Ljubav koja ispunja je posve dostatna i u njoj imamo sve..kao ovaj vjeroucitelj kojem vjerujem da je u pozivu iz ljubavi…zabrinut za ucenike koji su mu povjereni..Blago djeci koja Vas imaju za vjeroucitelja..Divna objava i svjedocanstvo..Hvala’;

‘Svaka čast!! Ovo je pitanje dostojanstva svih nas u prosvjeti…samo naprijed..svi ste Vi Mi..ama baš ste hrabri!!’.