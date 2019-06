UČITELJ INFORMATIKE DOBIO OPOMENU PRED OTKAZ: Napisao je status o Vukovaru, a ravnateljica nudi bizarno objašnjenje

Opomena pred otkaz Marku Šoliću je opravdana time što nije skrbio o učenicima na izletu. Status je napisao dok se vozio u autobusu

Poznati nastavnik informatike Marko Šolić, kojeg šira javnost poznaje po zalaganju za kurikularnu reformu i opremanju jedne od najboljih učionica informatike u državi, dobio je opomenu pred otkaz u zagrebačkoj Osnovnoj školi Matije Gubca, pišu Novosti. Razlog? Na svome je Facebooku kritizirao školski posjet Vukovaru. Šolić zamjera jednostranost i nekritičnost prikazivanja događaja iz Domovinskog rata prilikom izleta koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Njegov status objavio je portal Narod.hr.

Tako je on napisao kako je na izlet išao bez predrasuda, ali i da su “od licenciranih vodiča i predavača djeca primjerice mogla naučiti kako su u balvan-revoluciji bili četnici i arkanovci. 1990., u zaleđu Zadra, četnici i arkanovci. Ma da ne bi. O tome koji su bili uzroci balvan-revolucije ni riječi, to pitanje se ne smije postaviti. O ubojstvu Reihl-Kira također ni riječi, to je još jedna zabranjena tema. O tome zašto je Vukovar pao i zašto mu se nije pomoglo, ni riječi. O tome što se dogodilo s Jastrebom nakon rata, ni riječi.

Dvostruki kriteriji?

Ali djeca su mogla čuti kako je Oluja bila akcija bez mrlje prije koje su civili otišli samoinicijativno, a zločina nije bilo. Onaj vlak kojim su moji susjedi iz Splita organizirano išli u pljačku valjda nije postojao. Kao ni Lora. Djeca su mogla čuti i detaljan opis zločina. Djeca su mogla čuti i detaljan opis zločina Vojislava Stanimirovića, inače saborskog zastupnika. Djeca su mogla čuti i kako je Hrvatska vodila obrambeni rat unutar vlastitih granica. Ok, pošteno, samo… HV u BiH? O tome također ne smijemo?”, zapitao se Šolić u jednom dijelu svog poduljeg statusa.

“Iskreno mi se povraća, a nije ni od autobusa ni od grozota u videima iz rata, nego od toga što pripremamo djecu za novi rat”, napisao je Šolić.

Na kraju je zaključio: “Da se ne shvati krivo – sam Vukovar me zapravo pozitivno iznenadio. Ima predivnih dijelova u centru, muzej vučedolske kulture je arhitektonsko čudo, a sve ove stvari o tome što se tu dogodilo devedesetih bi stvarno svi trebali doći naučiti. Samo u pravom i punom kontekstu. Inače, zaboravio sam u cijeloj strci dana… Danas smo naučili i da su HOS-ovci ratni heroji koji se danas nepravedno politički demoniziraju.”

Nije pazio na učenike

Ravnateljica OŠ Matija Gubec, Ljiljana Klinger objasnila je kako je odluka o opomeni pred otkaz donesena zato jer je Šolić svoj tekst pisao za vrijeme radnog vremena koje je provodio u autobusu u pratnji s učenicima.

“Temeljem izvješća kolege, utvrđeno je da je Marko Šolić svoj tekst pisao za vrijeme radnoga vremena koje je provodio u autobusu u pratnji s učenicima. I zato što je radio neki drugi posao, a nije skrbio i brinuo o učenicima dobio je opomenu pred otkaz. To je ono što smo trenutno na osnovi važećih formalno-pravnih procedura imali mogućnost učiniti i poslati poruku da učitelj treba biti usredotočen na dijete i da učitelji imaju skrbiti o sigurnosti učenika”, rekla je Klinger za Narod.hr.

Ministarstvo šuti

Koliko je poznato, Šolićev status nije bio javno objavljen. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije odgovorilo na pitanje Novosti odobravaju li ovakve prakse i kakve poruke se tim mjerama šalju nastavnicima i djeci koje bi škola trebala učiti kritičkom mišljenju, demokratskim procedurama i slobodi govora.

Inače, Osnovna škola Matije Gubca, krajem 2017. se našla u žiži javnosti kada su mediji objavili snimku na kojoj vjeroučitelj Krešimir Bagarić učenicima govori o tome koje bi hrvatske političare trebalo ubiti, čije glave na kolac nabiti, a usput je hvalio i ratnog zločinca generala Ratka Mladića. Nakon što se u cijelu priču uključilo i Ministarstvo, Bagarić je dobio otkaz.

OSMAŠ SNIMIO VJEROUČITELJA: ‘Mladić je bio u pravu… Izdajnicima metak u glavi i u septičku jamu, nabiti ih na kolac…’