Rokova majka Hilda podijelila je s javnosti tešku situaciju svog sina jer kako kaže, cijela njezina obitelj je iznimno nezadovoljna radom Centra za socijalnu skrb u Zadru kao i osnovnom školom koju dječak pohađa

Učenik 5. razreda OŠ Sukošan, Roko Emanuel Pašić, dječak je s posebnim potrebama. Roko je dijete koje ima artritis i skoliozu, a tu je i dijagnoza teškog oblika apneje u snu. O slučaju svoga sina Roka za portal Dalmacija danas govorila je majka Hilda.

Ona je s javnosti podijelila tešku situaciju svog sina jer kako kaže, cijela njezina obitelj je iznimno nezadovoljna radom Centra za socijalnu skrb u Zadru, ali i osnovnom školom koju Roko pohađa. Nezadovoljna majka pisala je i Ministarstvu te nadležnim tijelima Zadarske županije pa je opisala odnos s Centrom. Hilda veli da Centar za socijalnu skrb ne zna kako dalje postupati za dobrobit njezina sina.

K tome, da stvar bude gora, Hilda ima i bolesnog oca s dijagnozom više tumora, od kojih je jedan u terminalnoj fazi.

ŠEFICA UDRUGE SOCIJALNIH RADNIKA: ‘Mi smo uvijek pod sumnjom, ako je odgovornost hijerahijska, gdje je odgovornost ministra?’

‘Sve institucije su zakazale, djetetu se pet godina nije prilagodio’

Čak godinu dana Roko nije imao asistenta u nastavi jer su ga proglasili relativno zdravim. Majka je ispričala što ju čini očajnom te rekla da su u slučaju njezina djeteta zakazale sve institucije.

“Moje dijete je bilo izrugivano. Čak ga je u 2. razredu nekoliko učenika na odmoru istuklo šakama u stomak. Također, što se i samoga prilagođenoga programa tiče nije ništa bilo odrađeno kako treba, a ja sam kao roditelj non stop apelirala, molila školu i ostale institucije da se pomogne djetetu. Mislim da su sve institucije zakazale.

Po mom mišljenju, umjesto da mene terete za dijete, da mi govore da sam ja kriva što dijete ne ide u školu, pokušaju uspostaviti suradnju sa školom. Djetetu s posebnim potrebama nitko se pet godina nije prilagodio. Jedino je bila dobra asistentica koju je imao dvije godine, ali je zbog bolesti morala prestati raditi s njime. Jednu asistenticu kao da nije ni imao, o njemu nije vodila računa. Četvrtu godinu nije uopće imao asistenta. Zvala sam i Županiju. Javila mi se zamjenica pročelnika Šimunića i rekla mi je da je dijete prošle godine proglašeno zdravim. Zbog toga nije imao asistenta. Zanimalo me tko joj je dao takve nalaze, kada dijete ima rješenje za treći stupanj invaliditeta za dvije godine “, ispričala je Hilda Pašić za Dalmaciju danas.

NALAZ KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA O MALENOJ NIKOLL: ‘Nisu utvrđene pogreške, radnica je postupala stručno i odgovorno’

‘Škola djetetu nije ništa osigurala’

Hilda od Centra traži da prestane ponižavajuće postupanje prema njezinoj obitelji.

“Došli su nam u kuću sa šest policajaca samo zbog jednog običnog razgovora. Ne branim ja da mi dođu ili da ja idem tamo, ali zbog čega? Jer škola ništa djetetu nije osigurala. Psihijatrica je napisala da djetetu treba stručni tim koji će voditi računa o njemu. Već pet godina to tražimo i nema ga. Doznala sam da je čuo da će ga baciti na godinu, da će ga poslati na razredni ispit ili da će ga uzeti roditeljima. Zamislite to, nije znao za sebe zbog toga.

Za Roka sam, s obzirom na to da se nalazi u visokorizičnoj skupini, tražila da nastavu pohađa na daljinu. Škola mi to nije odobrila, za razliku od druge djece. Ja takvo postupanje doživljavam kao maltretiranje i tlačenje. Po čemu je doktorica školske medicine zaključila da je relativno zdravo? Pojam relativno zdrav ne postoji. Roko je u visokorizičnoj skupini i ne razumijem zašto mu se to nije dozvolilo”, govori žena iz Sukošana.

Roditelji su dobili poziv zadarskog Centra za socijalnu skrb te se on održao u petak.

MALOLJETNIK NAPAO SOCIJALNE RADNIKE POD ČIJIM JE NADZOROM: Policija ga pustila bez kaznene prijave

Odgovor ravnatelja škole i zadarskog Centra

U vezi Rokova slučaja portal Dalmacija danas kontaktirao je Centar za socijalnu skrb u Zadru i OŠ Sukošan. Martina Čuljak Jovančević, ravnateljica Centra, odgovorila je pisano pa rekla da se tražene informacije ne mogu dostaviti novinarima zbog zaštite prava i interesa maloljetne osobe, što je u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

“Naime, u odnosu na postupke koji su u tijeku pred Centrom za socijalnu skrb, a posebno u odnosu na postupke u koje su involvirane maloljetne osobe ili osobe lišene poslovne sposobnosti Centar je dužan osigurati tajnost i zaštitu osobnih podatka, te u sustavu socijalne skrbi poštivati privatnost korisnika prilikom pružanja usluga socijalne skrbi, a sve sukladno odredbama članka 12. i članka 13. Zakona o socijalnoj skrbi”, napisala je Čuljak Jovančević u odgovoru.

Ravnatelj OŠ Sukošan, Branimir Peričić, javio se na poziv novinara, no zbog zaštite djeteta nije htio više komentirati Rokov slučaj.

“Postupamo u najboljim namjerama i svim mogućnostima koje su nam omogućene Zakonom”, kazao je kratko ravnatelj Peričić za Dalmacija danas.

U ovoj priči najteže je sukošanskom učeniku, a nažalost, pred njim i njegovim roditeljima još je puno borbe sa sustavom.