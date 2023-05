U jednu zagrebačku srednju školu neki roditelji danas nisu pustili svoju djecu. U toj školi su jučer bili policajci u civilu. Jedan učenik iz te škole je objavio fotografiju pištolja na društvenim mrežama pa su ga učenici prijavili, a škola je pozvala policiju, prenosi 24 sata.

Učenik je to objavio u ponedjeljak, a učenici su to primijetili dva dana kasnije. Škola je odmah po prijavi učenika obavijestila policiju.

Dvojica policajaca u civilu stigla su u školu jučer poslijepodne, pregledali su videokamere kako bi vidjeli je li u zadnja dva dana od te objave taj učenik bio blizu škole. Razgovarali su s pedagoginjom i učenicima.

Neki roditelji nisu pustili svoju djecu u školu

Učenik koji je objavio fotografiju pištolja isključen je iz nastave prije mjesec i pol, ali jednom tjedno dolazi na praksu, a povremeno poslijepodne dolazi ispred škole po djevojku.

Nema potvrde da on zaista ima pištolj niti da je dolazio pred ili u školu s pištoljem. Proširile su se informacije kako je škola bila zaključana i da su u nju upali specijalci, no iz škole su rekli kako to nije istina.

Škola i učionice nisu bile zaključane niti je bilo specijalaca.

Ipak, neki roditelji danas nisu pustili svoju djecu u školu. Neki su učenici bili uznemireni, ali s njima se obavljaju razgovori kao što se to činilo i prije u toj školi, pogotovo nakon zločina u Beogradu.