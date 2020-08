UČENICI SE VRAĆAJU U KLUPE 7. RUJNA: Evo kako bi mogla izgledati nastava, no već se javlja problem; ‘Mi smo imali sreću, ali kako će drugi?’

Kako će izgledati nastava još ne preciziraju, ali mjere se mogu naslutiti iz onih koje su vrijedile kada su se u škole vratili niži razredi

Novi ministar, Radovan Fuchs, od kako je došao na tu funkciju pokazivao je sklonost povratku u rujnu svih učenika u školske klupe bez obzira na to što je trenutačna epidemiološka situacija gora nego na kraju prošle školske godine kada je nastavnu godinu većina učenika završila u virtualnom okruženju.

Od 7. rujna učenici će pohađati nastavu u učionicama uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. U iznimnim slučajevima u suradnji s CARNET-om nastojat će se osigurati online nastava, u pravilu prema unaprijed određenom rasporedu za učioničku nastavu, za sve učenike koji zbog epidemioloških razloga neće moći sudjelovati na nastavi u učionicama. Kako je za očekivati da će većina učenika sudjelovati na nastavi u učionicama te da će se za iznimne slučajeve osigurati alternativna online nastava, procjenjujemo da neće biti potrebe za Školom na Trećem koja se odvijala u zaista izvanrednim okolnostima lockdowna”, naglasili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, donosi Novi list.

FUCHS PRELOMIO – NASTAVA ĆE SE NA JESEN NAJVJEROJATNIJE ODRŽAVATI U ŠKOLAMA: Evo kako će sve izgledati ako dođe do drugog vala korone

‘Mi si to na sreću možemo priuštiti, ali…’

Kako će izgledati nastava još ne preciziraju, ali mjere se mogu naslutiti iz onoh koje su vrijedile kada su se u škole vratili niži razredi. No ujedno se i naslućuje problem – mjere distanciranja koje su se mogle poštivati kada su u školama bili samo niži razredi, mogle bi se pokazati neprovedivima kada svi učenici dođu na nastavu.

“Svaka škola je specifična. Mi smo imali tu sreću da imamo puno prostora i mogli smo organizirati nastavu nižih razreda tako da je svaki uzrast boravio na svom katu. Takav socijalni razmak u jednoj smjeni s gotovo 800 učenika ne možemo postići od jeseni. Kao jedna od mogućnosti nameće se dvosmjenski rad, ali to treba usuglasiti s Vijećem roditelja, Školskim odborom, osnivačem i ministarstvom. Na svoju ruku ništa ne možemo poduzimati. Trenutačno to vidim kao jedini način smanjenja gužve u školama. Međutim, mi si na sreću možemo to priuštiti, a ostaje pitanje što će one škole koje već rade u dvije smjene i koje su prenapučene. Male škole, s 200 do 300 učenika, elegantno mogu riješiti problem organizacije nastave za sve učenike uz distancu, a kod škola s puno većim brojem učenika, to će biti puno teže”, ističe ravnatelj najbrojnije riječke škole, OŠ Srdoči, Ivan Vukić.

Jedan od mogućih rješenja bio bi prelazak na dvosmjenski rad.