UČENICI KOJI SU PREBOLJELI COVID: ‘Koronu nam često prenesu roditelji’; Otkrili što ih muči više od bolesti

Ovog polugodišta se dio učenika, čak i po nekoliko puta, susreo s online nastavom u trajanju od dva tjedna zbog izdane mjere samoizolacije ili pak pozitivnog testa na koronu.

“Nije bilo lako imati koronu. Na početku mi je bila jedina briga kako će drugi reagirati i hoće li se prestati družiti sa mnom. Bila sam jedina koja je tada imala koronu. Nažalost, u drugom tjednu pridružila mi se još jedna prijateljica. Iako mi nije bilo drago što je u samoizolaciji, nisam više bila tako uplašena jer nisam bila jedina. Na kraju smo se u isto vrijeme vratile u školu”, ispričala je 11-godišnja Maša Celić za Večernji list, inače učenica petog razreda jedne osječke osnovne škole.

Maša je u nastavi mogla sudjelovati isključivo od kuće. Iskrena učenica kaže da joj je već prvi tjedan dosadio takav način praćenja nastave.

‘Mislila sam da će me prijatelji u školi izbjegavati’

“Nisam vidjela prijatelje i bilo je teško učiti jer nisam bila na satovima. Nadala sam se da ću se što prije vratiti. Nisam ni očekivala da će potrajati skoro mjesec dana. Kad sam se napokon vratila u školu, začudila sam se jer sam mislila da će me svi izbjegavati i misliti da sam još bolesna, ali nije bilo tako. COVID-19 nam je, inače, prenio tata”, ispričala je osnovnoškolka iz Osijeka.

Mašina majka, Maja Celić, komentirala je koliko su djeca svjesna opasnosti koronavirusa. Kaže da je isto kao i kod odraslih pa navodi da ima djece koju to više zanima pa prate situaciju od proljeća.

“Neke su djevojčice još tada, dakle u četvrtom razredu, dolazile u školu s maskama. To im je bila fora. Ima djece koja su u strahu jer svašta pročitaju na internetu. Ima djece koja, poput njihovih roditelja, vjeruju u teorije zavjere. Dakle, djeca njezine dobi svjesna su prisutnosti korone, većinom su svjesna opasnosti, a mišljenje im najčešće formiraju roditelji i mediji kojima su izloženi. Generalno, djeca u njezinu razredu i školi ne dramatiziraju ni oko čega, prilagodili su se novim režimima, nitko ni od roditelja nije pravio drame”, govori majka učenice za Večernji list.

Srednjoškolki iz Varaždina također otac prenio koronu

Tinejdžerica Nika Naranđa, učenica drugog razreda varaždinske Medicinske škole, također je koronu dobila od svog oca. Ona se s Covidom susrela tijekom drugog vala pandemije te je ona prva učenica svoje škole kojoj je dijagnosticirana korona.

“Prvo je koronu dobio tata, pa smo se i mama i ja otišle testirati iako nismo imale neke simptome. Mene su samo malo mučili sinusi, ali to nije ništa bilo novo. No, test je pokazao da smo obje pozitivne. Prva dva dana nije mi bilo ništa, treći dan dobila sam blago povišenu temperaturu. Idući dan temperatura je nestala, a pojavila se glavobolja. Počeli su se potom pojavljivati bolovi u prsima i leđima, a za jedan dan i bolovi u nogama te otežano disanje. Išlo je sve nekako po fazama, dan po dan ili dva od lakših do težih simptoma.

Sve je to trajalo tjedan i pol dana. Poslije, kad se oporavite, osjećate se dobro, ali vidite da niste u kondiciji kao prije bolesti, osjećate napor i bolove. Mama i tata su prošli gore od mene jer su imali teže simptome. Imala sam cijelo vrijeme osjete mirisa i okusa. Sa sinusima imam i otprije problema, odlazila sam na briseve grla i sinusa pa mi testiranje nije bilo neugodno. Prijatelje koji nisu imali iskustva s brisevima boljelo je. Sad nas je u razredu četvero koji smo imali koronu”, govori varaždinska srednjoškolka.

Učenike više brine nastava nego bolest

“Već smo mjesec dana na online nastavi, a koliko čujem od prijatelja, sve više ih je samoizolaciji zbog članova obitelji. Kao valjda i većinu tinejdžera, više od same bolesti brine nas nastava. Online škola ne može zamijeniti pravu. Kao budući zdravstveni djelatnici znamo da su mjere koje se donose nužne i od nas se očekuje da prvi poštujemo mjere koje se donesu, a mi smo to u školi dosljedno provodili.

Mislim da je ovo što se posljednjih mjeseci događa u Hrvatskoj jako teška situacija, mnogo ljudi umire, posebno je opasno za starije osobe”, veli Nika.

‘Najgore je spoznati da na telefon u ambulanti nitko ne odgovara’

I zagrebačkoj srednjoškolki Ivani Ž. jedan od roditelja je prenio bolest. Ona je u samoizolaciji bila čak dva puta. Prvi puta je bila zbog razreda te nije razvila simptome, a drugi put jer joj se majka zarazila.

“Mi smo doma imali sreće, mama se zarazila na poslu, ali obje smo imale blage simptome. Prva smo dva dana imale temperaturu, nakon toga još jedan dan osjećala sam bol u nogama, a onda se sve smirilo.

Ostale dane samoizolacije provele smo bez vidljivih simptoma i, nadamo se, bez posljedica. U ovoj krizi je najgore kada spoznaš da na telefonske pozive u ambulanti nitko ne odgovara”, rekla je učenica Ivana Ž. za Večernji list.

