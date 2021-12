Nakon što je odlikovao danas bivšu premijerku Jadranku Kosor Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu medijima u kojoj je ponovno komentirao izjavu obitelj Zec, rekavši da je možda zvučala grubo.

"Dakle slučaj Zec prije 30 godina je slučaj mučkog ubojstva jednog zagrebačkog mesara, Srbina po nacionalnosti, čovjeka s dosta novca. Čovjek koji je mnogima uzajmljivao novac i tako se našla skupina kriminalaca u odorama hrvatske policije, našli su laku metu u tom trenutku, čovjek je bogat, može ga se opljačkati, a i Srbin je, neće nitko trepnuti. Imali su kriminalne namjere, što se pokazalo i kasnije, kad su završili u zatvoru zbog novih zločina.

Hrvatska država nema ništa s time, to je društveni talog. Ovaj slučaj je slučaj jedne pljačke u kojoj je ljudska pohlepa i zlo, na vlastitu inicijativu bez sudjelovanja vertikalnog ili horizontalnog tijela države u vrtlogu rata krenula opljačkati Mihajla Zeca, ubiti ga i onda su pokupili dvoje djece, suprugu i mlađu kćer. Zbrisali su, pobjegli na Sljeme i tamo ih ubili. To je bila pljačka koju su izveli petero hijena rata. Moje pitanje glasi je li to nakon 30 godina razlog za flagelanstvo ili svake godine hrvatska službena politika treba ponovno priznavati neki veliki grijeh?”, upitao je Milanović.

'Moralni kamatari'

Milanović je naglasio da ni politika ni Franje Tuđman ni Vladimira Šeksa nemaju veze s tim. "A Šeks je tada davno rekao da ga je sram propusta pravosuđa. Što je još potrebno, bilo je moje pitanje. Ta politika nabijanja kompleksa svakome, moralno kamatarenje u kojemu neki ljudi sudjeluju i koliko god ti puta kažeš žao mi je, to nije dovoljno. E, kako se borim protiv takvog pristupa i maltretiranja svih drugih, i Srba, tako se borim i ovdje, upravo zato jer imam akreditive”, rekao je Milanović.

Milorada Pupovca “i ostale” je nazvao moralnim kamatarima. “Ja ne znam imena djece koja su ubijana u podrumu u Gospiću. Ja ne znam imena tih ljudi. Ja ovo govorim da se obračunam fikcijom da je svaka žrtva ista. Nije. Neke žrtve, po mišljenju svakih ljudi, imaju poseban status. Na ovakav način žrtve ne možemo izdvajati, ovo je previše. Postoje stotine i stotine žrtava, po kojima se ne zovu ulice u Beogradu. Obitelji koje su ubijane u Srijemu, male djece u podrumima. Ne vidim moralne kamikaze da idu odati počast hrvatskim žrtvama. Ja nisam pričao rasističke viceve o Srbima doma za obiteljskim ručkom ni 1991. ni 1995. ni danas”, rekao je Milanović.

“Što god da ja sad kažem, ispast će da relativiziram. Govoriti da je sve normalno tri tjedna nakon pada Vukovara, nije normalno. Za mene je čudo da se to nije događalo više. Tvrditi da je u Zagrebu tada sve bilo normalno, nije bilo normalno”, odgovorio je Milanović.

'To nije model ponašanja'

“Kad se skupi zločinačka namjera, kriminalni dosjei, onda ti uniforma služi kao kamuflaža. Ti ljudi su bili banda i kasnije su odgovarali za ratne zločine. Do njega je došla ruka pravde. Banda je išla uzeti zagrebačkom Srbinu novac, koji je bio donator HDZ-a. Po Zagrebu se nekažnjeno ne ubija”, rekao je Milanović. “Netko s prijedlogom da se ulica imenuje po Aleksandri Zec htio biti veći katolik od pape. Tako se ne gradi povjerenje”, dodao je.

Milanović smatra da se radi o pojedinačnom, groznom činu, ali ne o modelu ponašanja u Hrvatskoj. "Da, nije lako generala nakon pobjede suditi, to nije lako nijednom društvu. Pravosuđe je to ipak učinilo. Ja vidim problem u tome da mi razgovaramo već 20 minuta, a Hrvatska nema DORH zahvaljujući Pupovcu i Plenkoviću. Premijer ne treba doći na komemoraciju obitelji Zec. On nema veze s tim, ja nemam veze s tim. Država je isplatila odštetu, van sudskih standarda, to je bilo priznanje grijeha”, rekao je Milanović.

“I novac je neko mjerilo. Ti ljudi su opljačkani na kraju krajeva, njihov novac nije bio nađen. Primarni motiv bio je pljačka, ti razbojnici nisu ni znali da Aleksandra Zec postoji”, rekao je.

'Nemam predrasude prema Bošnjacima'

Govoreći o Srebrenici, upitao je novinare jesu li primijetili što se dogodilo u parlamentu BiH u Sarajevu. "Tzv. srpska strana i hrvatska su htjele ukinuti Inzkovu kolonijalnu odluku. Zašto bi oni to radili? Ja sam to bezbroj puta nazvao genocidom. Ali istina je da ta su zbog međunarodne zajednice prihvatili prijedlog da tu odluku ukinu da bi donijeli novu odluku istog sadržaja jer srpska strana, koju potpuno razumijem, ima problema s kolonijalnim upravljanjem BiH”, rekao je.

“I tu su im hrvatski predstavnici dali ruke. Kažem ti, prijatelju, evo ti 100 kuna i onda zovem policiju jer si mi ukrao 100 kuna. Samo time sam bio motiviran kad sam govorio o Srebrenici jer imamo posla s ljudima koji lažu, kradu. Džaferović je bio hostesa mudžahedinima, to je stari udbaš. Žao mi je što je Čović na to nasjeo, a opet mi nije žao. Netko će reći da imam predrasude prema Bošnjacima – jok”, rekao je.