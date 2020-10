UBOJICE NA FEJSU ‘UBIRU’ PODRŠKU: ‘Treba ih ugasiti, opasni su za društvo’; Pojavljuje se sve više profila posvećenih Mlađanu i Paravinji

Od krvavog pohoda Filipa Zavadlava prošlo je devet mjeseci, a na njegovom Facebook profilu svakodnevno niču komentari podrške

Naše društve u posljednje vrijeme nažalost može svjedočiti tragedijama u kojima su mladi ljudi uzeli oružje u ruke i odlučili se obračunati s “nepravdom”. Tako je 25-godišnji Splićanin Filip Zavadlav još u siječnju ubio troje ljudi u Gradu pod Marjanom, a u ponedjeljak je 22-godišnji Danijel Bezuk došao s kalašnjikovim pred Banske dvore i zapucao. Pritom je teško ozlijedio policajca na Markovu trgu, a kasnije presudio sam sebi. Oba čina naišla su na odobravanje jednog dijela javnosti, a neki su otišli toliko daleko da zapravo veličaju te krvave napade.

To se najbolje vidi na društvenim mrežama tih mladića. Facebook profil Danijela Bezuka je ugašen, ali ne i profil Filipa Zavadlava. Od njegova krvavog pohoda Splitom prošlo je devet mjeseci, a na njegovom Facebook profilu svakodnevno niču komentari podrške.

Zavadlavova posljednja objava odnosi se na fotografiju kada ga je Nova TV zaustavila na Rivi zbog mišljenja o Hajduku. Upravo je ta objava javna te ju može svatko vidjeti, dakle i oni koji mu nisu “prijatelji” na Facebooku i zato svakodnevno skuplja lajkove i nove komentare. Neki čak i otvaraju profile umjesto ubojica.

Ubojici iz Solina i dalje na Facebooku čestitaju rođendan

Slično se događa i na profilu 25-godišnjeg ubojice iz Solina, Luke Juretića, javlja Slobodna Dalmacija. On je u siječnju 2019. godine, kao susjed s gornjeg kata, došao do stana obitelji Uvodić u Solinu. Senka Uvodić (87) mu je otvorila vrata, a Juretić je imao izliku da mu treba brašna. Iznenada je batom za meso krenuo udarati ženu po glavi, a nakon što je cijela krvava pala u hodniku, otišao je u sobu njetzina 92-godišnjeg supruga Vicenca i udario ga više puta čekićem po glavi te ubo nožem u trbuh.

Pred Županijskim sudom u Splitu još uvijek se čeka vještačenje koje treba otkriti je li Juretić u trenutku zločina bio potpuno ili smanjeno ubrojiv, a u međuvremenu, na njegovom Facebook profilu, korisnici ostavljaju čestitke za rođendan. Kako prenosi Slobodna Dalmacija jedna od tih čestitki, koju je lajkalo čak šestero osoba, glasi: “Sritan rođendan, pozz cile Bilice.”

Profili brojnih ubojica aktivni, a neki otvaraju profile u njihovo ime

Tin Šenjurga je hladnokrvno ubio svoje roditelje blizu Vodica te je zbog toga osuđen na 35 godina zatvora. Premda u zatvoru, njegov profil je i dalje aktivan. Osim na Facebooku, profil 22-godišnjeg ubojice može se pronaći i na Instagramu.

Slobodna Dalmacija navodi da se povećao i broj profila otvorenih u ime zloglasnih ubojica poput Srđana Mlađana te Dragana Paravinje. Inače, Paravinji je Vrhovni sud 2017. godine prepolovio kaznu za ubojstvo i silovanje Antonije Bilić iz Drniša i to sa 40 na 20 godina.

‘Ako su kažnjeno gonjeni, ne znači da ne mogu imati Facebook profil’

“Sasvim sigurno u glavama onih koji otvaraju profile osuđenih ubojica nešto nije u redu. Ne znam zašto bi uopće netko tko ima svoj normalan život imao želju i poriv tako nešto raditi. Inače je otvaranje profila u tuđe ime strogo zabranjeno i to je nešto s čime se u današnje vrijeme suočavaju i osobe iz sfere javnog života. Čim Facebook primijeti krađu identiteta takve profile istog trenutka blokira i obriše nakon što ih netko prijavi.

Pretpostavljam da je netko Facebooku poslao službeni zahtjev da se profil od napadača s Markova trga ugasi (to može biti policija ili netko od obitelji), dok za ove druge profile to još nitko nije napravio. Tu je sada i razlika što su te osobe još žive. Međutim, to što su kazneno gonjeni ne znači da nemaju pravo imati svoj profil na Facebooku i ostalim društvenim mrežama. Ako se, recimo, dogodi da onaj tko ima Facebook počini ubojstvo pa netko prijavi gašenje njegova profila, u Facebooku to nisu dužni napraviti, osim ako taj profil krši pravila ponašanja na toj društvenoj mreži, što se najčešće odnosi na neprihvatljivo ponašanje u vidu objavljivanja spornog sadržaja i fotografija. Ako je počinitelj kojem se sudi ili je pravomoćno osuđen objavio sadržaj vezan za kazneno djelo za koje ga se tereti, onda ipak postoje temelji da se takav profil ugasi. No, ako toga nema, onda takav profil i dalje može ostati. Nema razloga da ga se ugasi i ta osoba kao i bilo tko drugi ima pravo na njega. Drugim riječima, netko ubije nekoga, a na društvenim mrežama nije objavljivao neprimjeren sadržaj i dalje može imati profil”, rekao je Dragan Petric, izvršni urednik informatočnog časopisa “Bug”.

Psihijatrica: ‘Takvi profili se trebaju ugasiti, opasni su’

Ravnateljica Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu, Petrana Brečić, misli da svatko od nas može imati određeni oblik empatije prema osobi koja je počinila neki strašan zločin, ali da to ne treba značiti iskazivanje podrške ubojicama na društvenim mrežama.

“I za Filipa Zavadlava i za momka koji je počinio samoubojstvo, u smislu da nam je žao što se to uopće dogodilo. Na kraju krajeva, oni su isto žrtve. Ne moraju biti isključivo žrtve sustava, nego i svega onoga što su prošli u životu. Ljudski žal i empatiju moramo i trebamo imati. Ali, nije dobro da se ide na njihove profile jer postoji određena motivacija zašto ih netko posjećuje. Meni se čini da ta motivacija nikako ne može biti pozitivne naravi. Bez obzira želi li se netko identificirati s njima ili ih samo golicaju njihove priče. Ako pak netko ide na te profile da im ostavi poruke podrške to je tek krajnje disfunkcionalno. Opasno je također da netko ide otvarati takve profile na društvenim mrežama. To može biti ili izraz nečije krajnje nezrelosti ili identifikacije s takvim osobama. Najčešće su to osobe koje ne vide nikakvu životnu perspektivu. Ili ih otvaraju mladi koji još uvijek stječu identitet zrele osobe što je trnovit put. Takvi bi se profili trebali izgasiti jer su krajnje opasnosti za društvo.

Komentarima na društvenim mrežama ljudi pokušavaju razumijeti situaciju određene osobe. Često se događa da će odobriti nečije ponašanje i reći: Pa to je dečko koji je bio frustriran, on je inače super osoba. Time samo dodatno potpaljuju cijelu situaciju jer to mogu pročitati mnogi koji su u jako lošem stanju, pate od raznih poremaćaja i na samom su rubu života, a nečiji čin mogu vidjeti kao svoje rješenje. Međutim bilo kakvo manifestiranje agresije nikad ne može biti rješenje. Večina mladih ljudi ne mogu tragične situacije doživjeti kao nešto što je neprihvatljivo. Ako ćemo i samo jednim malim djelom imati razumijevanje za tako nešto onda kao društvo ulazimo u jednu iznimno opasnu zonu koja će imati dalekosežne posljedice. Opravdanja nema, a mladi ljudi to sve rade iz bunta, nezrelosti i potrebe da se pokažu. Sreća je da ovakvih tragedija nema više, kod njih su moguća različita imitirajuća ponašanja, što nikako nije poželjno.

Umjesto da tražimo krivca trebali bi raditi na tome da se ovakve tragedije u budućnosti ne dogode, tu prije svega mislim na odgoj i njegovanje mentalnog zdravlja, što je u Hrvatskoj zanemareno. To sada najbolje vidimo u situaciji kada se cijeli svijet bori s pandemijom koronavirusa. Ukoliko ćemo prstom upirati u krivca, bilo da je to pojedinac, društvo ili Vlada – nećemo puno postići”, govori Brečić za Slobodnu Dalmaciju.

