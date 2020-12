‘UBIREMO PLODOVE NAŠE PASIVNOSTI’: Ogromne gužve vladaju u splitskoj Klinici za Infektologiju

Šef splitske Infektološke klinike apelira na maksimalan angažman primarne zdravstvene zaštite pri pregledima svojih pacijenata kako bi se gužve smanjile

Pacijenti koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom pa liječničku pomoć traže u covid ambulanti na Mertojaku tvrde kako se na dežurni broj sve češće nitko ne javlja te da su u vrijeme dežurstva te ambulante zaključane, zbog čega su prisiljeni po pomoć odlaziti u bolnicu. Tu je informaciju za Hinu u petak službeno potvrdio i ravnatelj županijskog Doma zdravlja dr. Marko Rađa, koji je rekao kako je točno da u nekim dežurstvima liječnici obiteljske medicine koji rade u ambulanti na Mertojaku nisu uvijek na usluzi covid pacijentima.

Pacijenti zato odlaze na pregled na hitnu infektološku u KBC na Križinama, gdje se stvaraju goleme gužve. Kako bi se zaustavila navala pacijenata na hitnu Infektološku kliniku, u pripremi je trijažni punkt koji će imati primarna zdravstvena zaštita na istočnom dijelu splitskoga KBC-a, gdje su se donedavno uzimali brisevi. Ravnatelj Rađa potvrdio je i tu informaciju te dodao da se još ne zna točno kad će taj punkt otvoriti.

‘Koči se rad hitne ambulante…’

Šef Infektološke klinike splitskoga KBC-a dr. Ivo Ivić istaknuo je kako je problem u velikom broju teških pacijenata, a osim toga, građani, iako nisu teško bolesno, tu izravno dolaze na hitni prijam zato što su ih uputili njihovi liječnici i zato što žele da im se brzo napravi bris pa su spremni čekati pet sati. “Na taj način se koči rad hitne ambulante te se ugrožava zdravlje teško bolesnih pacijenata kojima se oduzima prostor i vrijeme. Tu leži problem, zbog čega apeliramo na primarnu zdravstvenu zaštitu da se maksimalno angažiraju pri pregledima svojih pacijenata”, rekao je za Hinu dr. Ivić. Samo jučer na hitnoj Infektološkoj klinici pregledano je stotinjak pacijenata, od kojih je trideset primljeno u bolnicu. Dan, dva prije tijekom 24 sata su imali 130 pacijenata. U bolnici je trenutačno na liječenju 189 oboljelih od covida-19, a bolnica na Križinama može primiti najviše od 300 do 350 pacijenata, ali u tom bi slučaju, upozorava dr. Ivić, trebalo prekinuti sve druge djelatnosti. “Mi lagano idemo put toga. Sada se priprema treći kat bolnice, odakle se pacijenti s Interne klinike prebacuju na Firule. Nakon toga su ostala još dva kata, odnosno maksimalno stotinjak mjesta i ne više, no onda na Križinama nemamo ništa drugo. Bolnica se puni zato što se tri mjeseca nije poduzimalo ono što je trebalo da se to ne dogodi. Mi sada ubiremo plodove naše pasivnosti proteklih mjeseci”, istaknuo je dr. Ivić.

