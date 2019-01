UBILI SU MU MAJKU, OCA I BRATA, A NJEGA POSLALI U LOGOR: Božo je preživio strahote holokausta zahvaljujući ovoj crvenoj haljinici

Novoj obitelji nije smetalo kada su shvatili da se radi o dječaku te su željeli spasiti i njegovu sestru, ali ju nisu uspjeli pronaći

Božo Judaš kao dijete od samo četiri godine završio je u dječjem logoru u Sisku, a spasila ga je crvena haljinica koju je nosio u trenutku kada je stigao muškarac s željom da posvoji djevojčicu.

”Ja sam se uhvatio njemu za nogu jer sam htio da me netko odande odvede kao dijete. I on pogleda – ja imam haljinicu na sebi, to je curica … i uzme me”, prisjetio se Božo za RTL.

Novoj obitelji nije smetalo kada su shvatili da se radi o dječaku te su željeli spasiti i njegovu sestru, ali ju nisu uspjeli pronaći.

“Mati ubijena, otac ubijen, najstariji brat Aleksandar ubijen …”, priča Božo koji je ukupno izgubio pet članova obitelji.

‘Ja sam ponosna što je on moj čovjek’

Božo je danas umirovljeni profesor geografije koji ima dva sina i troje unučadi. On i njegova supruga Barbara iduće će godine proslaviti 60 godina braka.

“Mi smo zajedno prolazili borbe na radnom mjestu, jednako se borili uvijek za pravicu. Ja sam ponosna što je on moj čovjek”, kaže Barbara.

A crvena haljinica? Ona je još uvijek očuvana i spremljena.

“Ta mora sa mnom ići u grob”, rekao je Božo držeći u rukama haljinicu koja mu je spasila život.