Društvene mreže su preplavile ispovijesti djevojaka iz Zagreba koje opisuju svoja jeziva iskustva s vozačima platformi Uber i Bolt.

Naime, na Instagram storijima objavljenim na stranici "Slatke i nervozne", kruže stravična iskustva djevojaka koje su vozači seksualizirali, a neke priče idu i prema otmicama. Da je stvar ozbiljna potvrđuje i činjenica da su i Bolt i Uber pokrenuli istrage kako bi razjasnili što se točno dogodilo. Obje platforme su za Net.hr potvrdile da osuđuj "bilo kakvu vrstu neprimjerenog ponašanja od strane partnerskih vozača".

Priče djevojaka se uglavnom odvijaju noću, a sve je krenulo kada je jedna od djevojaka odlučila "prijaviti" svoje neugodno iskustvo javno kada ju je vozač vozio pola sata umjesto tri minute, a kad mu se požalila, primio ju je za ruku. To je bio povod i drugim djevojkama da se ispričaju svoje priče.

'Udarila sam ga nogom'

Uglavnom se sve svodi na neprimjerene seksualne komentare, ali i na kršenje privatnosti jer su ih vozači nakon vožnje kontaktirali putem broja telefona na aplikaciji ili su ih jednostavno našli na društvenim mrežama te ih zasipali porukama.

"Vozač me nakon kratke vožnje Zagrebom pozvao na kavu, ali sam ga više puta odbila. nakon toga je postao neugodan te je rekao da "imam sreće da sam naletjela na njega jer bi me netko drugi već nabio na k****". Onda se okrenuo i počeo me dirati po koljenima. Udarila sam ga nogom i istrčala iz auta na semaforu", opisala je jedna svoje jezivo iskustvo.

Iz Ubera su nam rekli kako najoštrije osuđuju takvo seksualno uznemiravanje. "Naporno radimo na kontinuiranom poboljšanju sigurnosti svih koji koriste našu platformu. Imamo poseban tim za ove vrste slučajeva, kao i uspostavljene procese koji se pokreću kada korisnik prijavi neprimjereno ponašanje vozača", rekli su nam.

Istaknuli su kako, od trenutka prijave, otvaraju istragu kako bi razjasnili što se dogodilo te su u stalnom kontaktu s korisnikom koji je prijavio slučaj. "Ovisno o ishodu istrage, nakon što razjasnimo okolnosti incidenta, poduzimamo radnje protiv vozača na temelju naših Smjernica za zajednicu, što, ovisno o težini incidenta, može dovesti do isključivanja vozača s naše platforme", objasnili su nam iz Ubera.

Dodali su kako je njihov LERT (Tim za pravna pitanja) u stalnom kontaktu s policijom za ovakve i druge vrste slučajeva koji mogu zahtijevati njihovu podršku.

Bolt je pokrenuo internu istragu

Iz Bolta su nam potvrdili da su upoznati s ovim ispovijestima i da su već pokrenuli internu istragu. "Upoznati smo s navedenim objavama na društvenim mrežama i želimo izraziti naše žaljenje zbog navedenih incidenata i snažno osuditi bilo kakvu vrstu neprimjerenog ponašanja od strane partnerskih vozača. Naša služba za korisnike odmah je reagirala po zaprimanju pritužbe te je pokrenut postupak interne istrage. Sigurnost je prioritet u Boltu i ne toleriramo nikakvu vrstu agresije – bilo od strane vozača ili korisnika", odgovorili su nam.

Dodaju kako svoje korisnike potiču da bilo kakva negativna iskustva prijave Boltovoj korisničkoj službi i da njihov tim odgovara na sve zahtjeve i poduzima potrebne korake, uključujući istragu i suradnju s policijom ako im je korisnik prijavio svoj slučaj.

"U slučaju da se partner vozači ne pridržavaju Boltovih uvjeta i pravila platforme, pristup platformi će im biti trajno onemogućen. Iako su slučajevi uznemiravanja vrlo rijetki, kontinuirano radimo na poboljšanju naše usluge na temelju pritužbi korisnika platforme kako bi se svi korisnici platforme osjećali sigurno, a kvaliteta bila poboljšana te kako bismo mogli izbjeći takve situacije u budućnosti", rekli su iz Bolta.

Dodaju da u svrhu toga planiraju suradnju i s nevladinim organizacijama koje su usmjerene na prava i sigurnost žena, a koje će dodatno unaprijediti interne procese tvrtke.