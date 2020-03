U ZAGREBU SE ZBRAJA ŠTETA OD POTRESA: Oštećeno je najmanje 450 objekata, pregledi će trajati danima, a sanacija mjesecima…

Na terenu je više od sto inženjera građevine koji provjeravaju bolnice i zgrade. Mnoge su bile statički problematične i prije potresa

Grad Zagreb proglasio je prirodnu nepogodu nakon snažnog potresa u nedjelju ujutro tijekom kojeg je oštećeno najmanje 450 objekata. Osim stambenih zgrada, velika su oštećenja nastala i na spomenicima. Sanacija oštećenja trajat će dugo.

“Ovo će trajati mjesecima, ovo se neće riješiti tako brzo, ali ono što je nužno, što je sada prioritet da pustimo prometnice u normalu i da budu sigurne za hodanje”, kazao je za RTL Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Na terenu više od stotinu inženjera

Na terenu je više od sto inženjera građevine koji provjeravaju bolnice i zgrade. Mnoge su bile statički problematične i prije potresa.

“Velika većina zgrada u Zagrebu nema dostatnu statičku nosivost ni da nije oštećena, ni da nije bilo ovog potresa njih je trebalo rekonstruirati”, ističe inženjer građevine Mario Uroš.

Na telefonske linije koje je Grad Zagreb otvorio za prijavu štete (0800 8805 i 0800 8802) bilo je čak 7000 poziva. Grad je detektirao 450 oštećenih građevina.

“Tri stotine uopće ne treba dirati ništa. Od tih sto pola je takve naravi koje ćemo otklonit za mjesec dana. Ostat će nam pedesetak objekata za koje će nam trebati tri, četiri mjeseca”, rekao je gradonačelnik Milan Bandić.

Javni poziv nakon proglašene prirodne nepogode

Nakon proglašenja prirodne nepogode, Grad će objaviti javni poziv svima na čijoj je imovini utvrđena šteta da je prijave Gradskom povjerenstvu na propisanom obrascu, koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web-stranicama Grada. Ministarstvo graditeljstva je također poslalo statičare na teren. Njima se šteta može prijaviti putem internet aplikacije Prijava za pregled građevina nakon potresa.

“Na aplikaciju se još prijavljuju. Za sada imamo informaciju više od 7000 stanova i objekata”, kazao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

‘Oni koji su imali štete dobit će odštetu’

Za događaj koji je trajao svega 10 sekundi, Zagreb će svoje lice oporavljati mjesecima.

“Pregledi još uvijek traju. Preko 7500 obitelji je prijavilo štete. Jako puno ljudi s fakulteta nam pomaže. To traje. To će trajati još nekoliko dana”, kazao je za RTL Danas Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

“450 objekata je pregledano, to su uradili statičari. Imate jako puno dimnjaka koji su pali… Šteta je velika. Proglašena je elementarna nepogoda, to znači da će oni koji su imali štete, da će dobiti odštetu”, dodao je Kalinić.

Na pitanje je li prerano za procjene štete, Kalinić je rekao da najprije treba sve točno procijeniti. A na pitanje tko će sve to platiti, kazao je: “Grad Zagreb, ali opet građani Zagreba koji plaćaju poreze. Ali, Grad Zagreb će otvoriti i poseban fond za one koji žele donirati. Mene je jutros zvao ruski veleposlanik koji je rekao da je i on spreman donirati, ali i grad Moksva i grad St. Petersburg.”

