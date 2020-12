U ZAGREBU SE UVODE DODATNE MJERE? ‘Lokalna transmisija je velika, virus se širi horizontalno’

Kada je po srijedi testiranje tijekom blagdana, Sandra Šikić otkriva da će djelatnici ‘Štampara’ uobičajeno dežurati 25. prosinca i 1. siječnja, no da uzimanje briseva neće biti moguće

Danas Grad Zagreb bilježi 464 novozaraženih koronavirusom pa je o situaciju sa pozitivnima u metropoli za RTL Danas komentirala Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

“Mogu reći da ovih dana bilježimo stabilne brojeve, ne bilježimo dodatni rast. Ove nove mjere sigurno su donijele učinke i nadamo se da će taj stabilni trend ostati i da ćemo bilježiti i daljnji pad. No, to sve ovisi o nama samima, o našem ponašanju”, kazala je Šikić za RTL Danas pa dodala: “U RH danas imamo najveći broj preminulih i sućut svim obiteljima koji su nekoga izgubili. No, što je veći broj oboljelih onda su i teže kliničke slike, a samim time i najgori ishodi.”

‘Lokalna transmisija je velika’

“Možemo reći da u ovom stupnju epidemije s ovolikim brojem oboljelih, nemamo istaknuta žarišta, nego je lokalna transmisija velika, virus se širi horizontalno s jedne osobe na drugu stoga su naročito potrebne ove mjere distance, nošenje maski…”, kazala je Šikić.

Odgovarajući na pitanje je li prokuženost na visokoj razini, zamjenica ravnatelja u “Štamparu” kaže da se ona to ne bi usudila reći. “Vidimo da je prevalencija u populaciji niska, moramo dočekati cjepivo koji je jedini pravi alat da suzbijemo ovu epidemiju do kraja”, veli Šikić.

Blagdani stižu, što znači da mnogi planiraju obiteljsko okupljanje. Šikić je upitana planiraju li se neka dodatna ograničenja kada je riječ o okupljanjima na što je odgovorila da treba pričekati kraj tjedna jer je Nacionalni stožer najavio strože mjere, koje će se onda primjenjivati i u Zagrebu. “S obzirom na predstojeće blagdane, Novu godinu apeliramo na ljude da to odrade u najužem krugu obitelji, da se ne posjećuju i da tu dozu opreza unesu i u taj dio života”, rekla je.

Kada neće biti testiranja na blagdane?

Odgovarajući na pitanje o nekim uputama za novu sljemensku žičaru i Snježnu kraljicu nakon Nove godine, Šikić kaže da će za Snježnu kraljicu vrijediti preporuke za profesionalno skijanje. Ističe da će se preporuke, kao i za sva profesionalna sportska natjecanja, strogo poštivati. “Što se tiče žičare sigurna sam da će se uvesti sve epidemiološke mjere predostrožnosti da se taj dio odradi uz minimalni rizik”, kazala je.

Kada je po srijedi testiranje tijekom blagdana, Sandra Šikić za RTL Danas otkriva da će djelatnici “Štampara” uobičajeno dežurati 25. prosinca i 1. siječnja, no da uzimanje briseva neće biti moguće.

