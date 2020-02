U ZAGREBU SE OD 180 PUTNIKA ZA VENECIJU NIJE POJAVILO NJIH 50: ‘Masovno otkazuju putovanja, ljudi se boje’, agencije otkrile koliko novca gube

“Ljudi su u panici, boje se bolesti i velikih gužvi te se bojimo da bi se ovo dosta moglo odraziti na naše poslovanje”, kažu u jednoj turističkoj agenciji

Nakon što je epidemija koronavirusa zahvatila i Italiju, među hrvatskim putnicima koji su proteklog vikenda trebali putovati u tu zemlju nastala je prava panika. Mnogi od njih otkazali su već ranije uplaćena putovanja za karneval u Veneciju i ture do Milana, javlja Jutarnji list.

“Da, masovno se otkazuje i teško je reći što će biti. Ovog vikenda trebali smo imati 180 putnika na autobusima za Veneciju i Milano, a njih 50 uopće se nije pojavilo. Ljudi su u panici, boje se bolesti i velikih gužvi te se bojimo da bi se ovo dosta moglo odraziti na naše poslovanje”, rekli su iz jedne agencije u blizini Zagreba.

Iz sličnih razloga putovanje Italijom jučer su skratili i učenici Osnovne škole “Jure Kaštelan” iz Omiša koji su za vikend bili u posjetu Padovi, Veroni i Veneciji.

“Mi smo više-manje svoje putovanje odradili do kraja, odgodili smo jedino posjet otocima Murano i Burano te se radije vratili u Hrvatsku. Svi su učenici i ostali putnici dobro, a ručak koji smo trebali imati u Italiji odradili smo u Hrvatskoj tako da nitko nije ostao zakinut”, rekla je za Jutarnji ravnateljica Tereza Srdelić, čijih je 30-ak učenika bilo na putovanju.

Otkazane sve ture iz Kine

Direktor Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain kaže da tijekom vikenda udruga nije zaprimila pozive turističkih agencija niti može procijeniti kakav će konačan utjecaj na tržište imati novonastala situacija.

“Svi programi iz Kine prema Hrvatskoj potpuno su otkazani iz sigurnosnih razloga, no s obzirom na to da je udio tih putnika u ukupnoj brojci putnika iznimno malen, mislimo da to ne bi trebalo imati velikog utjecaja. Dolasci iz Koreje i Japana zasad su redovni”, rekao je Fain.

Slično su potvrdili i u nekim drugim agencijama:

“Trebali smo do svibnja imati ukupno 48 tura iz Kine, no sve do jedne su otkazane. Računamo da nam je gubitak najmanje 200 tisuća kuna”, kažu.