U ZAGREBU SE MJERE STOŽERA ITEKAKO KRŠE: Jučer radio frizerski salon, a ekipa je na igralištu zaigrala nogomet

Prekršene su mjere zabrane rada i mjera okupljanja

Stanovnici metropole itekako ne poštuju mjere pa je danas na konferenciji Stožera civilne zaštite Grada Zagreba iznesena informacija da je jučer jedan frizerski salon prekršio zabranu rada. Isto tako, prekršila se mjera okupljanja jer je jedna ekipa u Novom Zagrebu igrala nogomet.

O kršenju mjera i o 10 novih zaraženih koronavirusom te 25 osoba u izolaciji izvijestila je javnost Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dodala je i da su 222 osobe testirane pa premda broj zaraženih u Zagrebu pada, Šikić apelira na poštovanje mjera što jučer nije bio slučaj, prenosi Večernji list.

Petar Penava, ravnatelj Crvenog križa rekao je da se zbog potresa 493 osobe nalaze u Studentskom domu Cvjetno naselje te da će djeca sutra dobiti darove zbog donacija iz Vukovarsko-srijemske županije. Gradonačelnik Milan Bandić istaknuo je da je Zagreb jedini grad koji se istovremeno nosi s posljedicama potresa i koronom.

“Svi ovi trendovi iz Zavoda za javno zdravstvo u blagom su padu. Broj zaraženih i broj testiranih, prvi put da je palo ispod pet posto. To je dobro, ali to nas ne smije uljuljati, moramo biti još discipliniraniji i odgovorniji (…) Komunalno redarstvo, policija i civilna zaštita zaduženi su za poštivanje mjera na tržnicama, no u pogonu će biti i ostale službe”, najavio je Bandić.

