U ZAGREBU SE DANAS ODRŽAVA PROSVJED PROTIV STOŽEROVIH MJERA; Županije počele slati podatke o novozaraženima

8:23 – Danas će se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, s početkom u 17 sati, održat će se Festival slobode. Riječ je o manifestaciji kojom će se prosvjedovati protiv mjera Stožera te ograničenja tijekom pandemije.

Organizator prosvjeda je Inicijativa Prava i slobode.

8:20 – U Sisačko-moslavačkoj županiji osam je novooboljelih osoba. Riječ je o četiri osobe s područja grada Novske, tri osobe s područja grada Siska i jedne osobe s područja grada Kutine. Kod svih osoba poznat je izvor zaraze.

8:00 – Indija je u petak zabilježila 86.432 nova slučaja koronavirusa, što predstavlja najveći jednodnevni skok infekcija u zemlji od početka pandemije, priopćilo je u subotu njezino ministarstvo zdravstva.

Podaci od petka učinili su ukupan broj slučajeva u Indiji preko 4 milijuna. Ukupno je sada 4.023.179 infekcija – od kojih se više od 3,1 milijuna izliječilo, a 846.395 je još uvijek aktivno. Broj smrtnih slučajeva povezanih s virusom u zemlji iznosi 69.561.

Ovo je treći dan zaredom u Indiji zabilježeno više od 80 000 novih slučajeva. Globalno, to je treća država koja je najviše pogođena nakon Sjedinjenih Država i Brazila, koji imaju 6,2 milijuna, odnosno 4,09 milijuna slučajeva, prema Sveučilištu Johns Hopkins.

7:30 – Prosvjednici bez maske uhićeni su tijekom nasilnih prosvjeda protiv epidemioloških mjera u u Melbourneu.

Policajce je u subotu udario jedan čovjek u gradskom svetištu sjećanja prije nego što im je stavljena maska ​​i lisice. Policija je uhitila preko 20 osoba na mjestu događaja. Do 300 ljudi okupilo se u svetištu, gdje je raspoloženje bilo napeto.

Policija na konjima gurnula je ljude prema stubama svetišta, prije nego što su se prosvjednici počeli razilaziti. Neki su iz skupine nosili plakate s natpisima protiv vlade i u jednoj su fazi prosvjeda pjevali australsku himnu.

Police have just swooped in huge numbers. I’ve witnessed at least 20 arrests @theheraldsun pic.twitter.com/xj9mMcNBYy

— Aneeka Simonis (@AneekaSimonis) September 5, 2020