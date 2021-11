Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na nedavnoj sjednici Gradske skupštine objavio da je ukupni dug grada i Zagrebačkog holdinga 8,2 milijarde kuna. Od toga 4,9 milijardi kuna je dug Zagrebačkog holdinga, 2,4 milijarde kuna je dug Grada Zagreba i 0,9 milijardi kuna je dug ZET-a.

"Grad će funkcionirati, ali ne može nastaviti ovakvim tempom. To moramo mijenjati. U ovaj dug ne ulaze ugovori sa zagrebačkim vodama, to tu nije uključeno. Ovo je dug samo prema bankama i državi", kazao je tada Tomašević, a mnogi su tu njegovu objavu o ogromnom dugu hrvatskog glavnog grada vidjeli kao prigodni uvod u najavu o poskupljenjima komunalnih usluga.

Poskupljenje odvoza otpada za one koji ga ne odvajaju

Nedugo zatim, Tomašević je stidljivo objavio kako će doći do poskupljenja komunalnih usluga. Prvo je najavio da će se mijenjati cjenik usluga odvoza otpada i objavio za koju skupinu građana će to značiti i poskupljenje. "Sigurno će poskupjeti odvoz za one koji ne odvajaju otpad", kazao je Tomašević na konferenciji za medije ovog tjedna.

Prema izjavama gradonačelnika, može se nazrijeti da bi novi udar na novčanike građana mogao doći i preko cijena karata javnog prijevoza jer je Tomašević govorio i o neodrživom modelu financiranja ZET-a.

"Više od 80 posto troškova ZET-a pokriva se iz gradskog proračuna. Njihov dug je oko milijardu kuna, gradski proračun ne može servisirati taj iznos. To je veliko opterećenje", kazao je Tomašević. Moglo bi se zaključiti da ako dug ne može servisirati grad, možda će ga moći građani preko povećanja cijena karata javnog prijevoza. Zasad te najave o poskupljenjima još nisu konkretne, ali je očito kako gradska vlast pomalo priprema građane na taj scenarij.

U javnosti se već pomalo nagađa kako bi ta poskupljenja mogla biti od 15 do 30 posto, što bi značilo da, primjerice, oni koji danas račun za odvoz otpada plaćaju 70 kuna, ako se ostvari najgori scenarij, bi za njega u budućnosti plaćali više od 90 kuna.

Sever: 'Svako poskupljenje je ozbiljan udar na građane'

"Jasno da će svako poskupljenje biti ozbiljan udar na standard građana", kazao je u razgovoru za Net.hr predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata Krešimir Sever.

"Rast cijena osjete svi, ali najsiromašniji najgore prođu", rekao je Sever i objašnjava kako bi se mnogi mogli zavarati zbog činjenice da je prosječna plaća u Zagrebu za 1000 kuna više nego što je to u Hrvatskoj. "U Zagrebu je privavljen veliki broj tvrtki, a u veći postotka ulaze i plaća i primanje članova uprave i visokopozicioniranih menadžera. S druge strane u Zagrebu ima mnogo ljudi koji rade za minimalnu plaću i one koji su ispod medijalne plaće, a i veliki broj umirovljenika koji nemaju visoke mirovine već su u prosjeku ili ispod prosjeka Hrvatske i koji imaju itekako ozbiljnih problema u podmirivanju svojih mjesečnih obveza", rekao je Sever.

Naglašava da troškovi za hranu u prosječnom hrvatskom kućanstvu iznose 27 posto, a kreću se prema 28 posto, a kod siromašnijih obitelji je to još veći udio, dok je trošak stanovanja oko 17 posto. "stanje u Hrvatskoj je izuzetno loše, jer što je zemlja siromašnija to je veći udio hrane i bezalkoholnih pića u ukunoj mjesečnoj potrošnji. U Europi je prosjek za hranu i pića 13 posto, a u Hrvatskoj 27 posto, a za stanovanje je to 17,2 posto, dok je u EU 23 posto i on je veći zbog skuplje energije, plina i struje", kazao je Sever.

Rastu cijene hrane, plina, pšenice, mesa…

Uz ovaj mogući udar cijena komunalija, podsjeća i da rastu i sve druge cijene u Hrvatskoj. U zadnjih deset godina u svijetu nije bilo takvog skoka hrane kakva se događa sada te će zbog toga, kaže sever, rasti udio troška hrane i kod hrvatskih građana.

"Mnogi govore da građani mogu biti mirni do travnja sljedeće godine jer neće poskupjeti plin i struja barem do kraja ove godine. No, činjenica je da su već mnogi dobili, tu govorimo i o Zagrebu, a u Zagrebu već plaćamo skuplji plin od 1. travnja ove godine kada je poskupio za oko 10,3 posto. Građani u ovu ogrjevnu sezonu ulaze sa već skupljim plinom koji će se očitovati i na kućnim računima", rekao je sever te dodaje da, što se tiče gospodarstva, već su mnogi iz gradske Plinare dobili obavijesti da će se morati ići i u poskupljenje cijena u gospodarstvu.

"A kada se ide u korekcije cijena prema gospodarstvu, to gospodarstvo iskrca na građane i s te strane možemo očekivati nova poskupljenja", govori Sever te dalje nabraja da je i pšenica ove godine otkupljena prema višoj cijeni nego prošle godine, poskupjelo je brašno, poskupjet će i mlinarsko-pekarski proizvodi, odnosno kruha, peciva i tjestenina. Podsjeća i na najave da će poskupjeti i meso jer je poskupjela stočna hrana, a tvrdi da će mnogi iskoristiti i povećanje cijena nafte.

'Gradska uprava teba tražiti nove modele za riješavanje duga'

"Bilo kakvo novo poskupljenje koje se planira dogoditi u Zagrebu, uz razumijevanje da Gradska uprava ima velikih problem s likvidnošću s obzirom na dugove koji stoje, treba voditi računa o građanima i tražiti neke nove modele kako bi se izbjegla nova poskupljenja jer se građani s ovim izuzetno teško nose", rekao je Sever i dodao kako ne treba zaboraviti i probleme koje građani imaju s Covidom, jer su im se smanjili prihodi, a povećali troškovi i za higijenske potrepštine te za dodatke prehrani za imunitet.

"S obzirom na veliki udio hrane i pića u mjesečnoj potrošnji, kod takvih poskupljenja, građani su prisiljeni povlačiti sredstva od hrane da bi plaćali svoje poskupjele troškove stanovanja", kazao je Sever i dodao kako nam to najbolje dočarava primjer kada je Vlada Zorana Milanovića podigla cijene struje i plina, nakon toga je došlo do toga da su građani više trošili za stanovanje, a smanjili su se troškovi za hranu.

"Ljudi su bili prisiljeni izravno od hrane prenamijeniti novce na stanovanje. Već se sada teško živi i svako poskupljenje bit će ozbiljan udar na kućanstva", rekao je Sever i dodao kako raste i zaduženost građana u Hrvatskoj i Zagrebu te to još dodatno povećava cijeli problem. "Od lipnja prošle godine do lipnja ove godine je zaduženost građana Hrvatske porasla za 4,2 milijarde kuna", zaključio je Sever koji je vrlo plastično objasnio u kakvom teškom stanju se nalaze građani Hrvatske s obzirom na rast cijena mnogih proizvoda.