Održana je demonstracija sustava nadzora putem nadzornih kamera u Operativno-komunikacijskom centru (OKC) Sektora za komunalno redarstvo. Cilj demonstracije je poboljšati provedbu sustava gospodarenja otpadom koji kontrolira 170 lokacija sa spremnicima za odlaganje otpada, kako bi se otkrili eventualni prekršitelji.

"Grad Zagreb pokriva 170 lokacija putem 530 kamera operativno interesantne pozicije koje smo mi odredili. Veći dio grada je pokriven video nadzorom", rekao je Željko Renić pomoćnik pročelnika Sektora za komunalno redarstvo.

'Ako građani vide da se snima, neće napraviti prekršaj'

Kaže kako svaki sustav koji može dati indiciju da se nešto događa, pomaže.

"U ovom trenutku možemo govoriti o prevencijskoj mjeri koja za sobom povlači neko saznanje da je određeni prostor odnosno područje pokriveno sustavom video nadzora. Ono što je bitno kod ovakvih postupaka, ne osuđuje se osoba već javnost", rekao je Renić te priznao kako je mana ovakvog sustava manjak privatnosti i kršenje ljudskih prava.

"Ipak to je dobra prevencijska metoda. Ukoliko građani imaju spoznaju da se na određenom prostoru snima, vrlo vjerojatno neće napraviti prekršaj", rekao je Renić te dodao kako ulovljeni građani koji nepropisno odlažu otpad većinom priznaju da su pogriješili.

Jedna gospođa je nepropisno pokušala odložiti otpad

Kaže i kako uvijek idu s minimalnom kaznom na početku.

"Svi oni koji priznaju više to ne rade i ne ponavljaju djelo. To je naš cilj. Naša intencija nije represivno djelovanje na građane, nego da spriječimo da se to događa. Oni koji koji ne priznaju da su pogriješili, oni najčešće ponavljaju djelo", objasnio je Renić.

Od početka godine, komunalno redarstvo je izdalo više od dvije tisuće kazni.

"Od sedam sati do deset sati danas nije bilo evidentiranih prekršaja po pitanju nepropisno odlaganja otpada od strane fizičkih ili odgovornih osoba", rekao je Renić na konferenciji za medije. Dok je govorio, na ekranu gdje je bilo prikazano raskrižje u užem centru starija gospođa je nepropisno pokušala odložiti otpad.

Na njenu nesreću, nije primijetila komunalnog redara koji se nalazio nedaleko od mjesta za odlaganje otpada. Nakon kratkog razgovora, gospođa u prekršaju je pokupila otpad i otišla u drugom smjeru.