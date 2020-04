U ZAGREBU PADA SNIJEG! Stigla nam je brza, nagla i žestoka promjena vremena; Vakula objavio što nas sve čeka idućih dana

Hrvatska se probudila u zimskom ugođaju

Pretežno oblačno s kišom, u većini predjela osjetno hladnije i razmjerno vjetrovito, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Uz zahladnjenje, kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, a ponegdje ga može biti i u središnjim predjelima. Ponajprije na Jadranu mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom koji u Dalmaciji lokalno mogu biti izraženiji. Popodne prestanak oborine i sa zapada postupno razvedravanje, a do večeri kiše će još biti u Dalmaciji.

U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije veći dio dana umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13, u gorju mjestimice niža, a na Jadranu od 12 do 18 stupnjeva.

U Zagrebu je jučer bilo 23 stupnja, pa je ova promjena prilično drastična.

‘Brza, nagla i žestoka promjena’

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula objavio je vremensku prognozu za sljedećih nekoliko dana. On navodi kako nakon razmjeno dugotrajnog razdoblja suhog i iznadprosječno toplog vremena slijedi promjena – brza, nagla, žestoka i – kratkotrajna, kaže Vakula. “Kiša i ponegdje snijeg padat će samo u utorak, kada će temperatura zraka posvuda biti niža nego u ponedjeljak, u većini unutrašnjosti poslijepodne i za više do 10 °C.

“Ponegdje će biti i munja i gromova, a mjestimice je moguće i olujno nevrijeme s tučom. Južinu će zamijeniti umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, gdjekad na udare vjerojatno i olujan, a na Jadranu još jača bura – već prijepodne na sjevernom dijelu, do navečer i na jugu. Stoga će se moći lakše nego prošlih dana ‘podnositi’ preporuke Nacionalnog stožera Civilne zaštite”, kaže Vakula.

Stabilnije vrijeme slijedi od srijede do subote, bit će mirnije, sunčanije i danju sve toplije, dok će jutra sredinom tjedna biti razmjerno hladna, u većini unutrašnjosti uz mogućnost jutarnjeg mraza. Vjerojatnost oblačnijeg vremena povećat će se posebice u sljedećem tjednu. Bit će i povremene kiše.

Detaljna prognoza

“U utorak će na istoku Hrvatske biti umjereno i znatno oblačno, mjestimice s kišom, osobito prijepodne. Prema kraju dana postupno razvedravanje sa zapada. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 10 i 12 °C.

U noći i prijepodne u središnjoj Hrvatskoj prolazno naoblačenje, u početku s kišom, a uz osjetan pad temperature zraka moguća je i susnježica i snijeg. Puhat će povremeno jak sjeverni vjetar.

U zapadnim krajevima u noći i prijepodne većinom oblačno, uz obalu s kišom, a u gorju susnježicom i snijegom, pri čemu je ponegdje moguće i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Poslijepodne postupno razvedravanje. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, a uz obalu sjevernog Jadrana jaka i olujna bura, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Temperatura zraka u gorju od 0 do 6 °C, a uz obalu uglavnom od 10 do 15 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom prijepodne i sredinom dana. Puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 7 °C, a najviša dnevna između 11 i 13 °C. Uz obalu temperatura uglavnom između 13 i 16 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz promjenjivo, pa i pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. U početku će puhati umjereno do jako jugo, a od sredine dana na sjevernom dijelu bura.”

Dobro jutro uz snijeg?! 🥺🥺 pic.twitter.com/W7FunyuOYu — Saša Stanković (@SasaStankovic) April 14, 2020

Od srijede ponovno stabilnije, ali u početku uz razmjerno hladna jutra

“Od srijede do petka u unutrašnjosti pretežno sunčano uz porast dnevne temperature zraka, ali će jutra u srijedu i četvrtak biti hladna, ponegdje sa slabim mrazom. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu od srijede stabilno – prevladavat će sunčano, uz postupan porast temperature zraka. U srijedu će bura oslabjeti, a zatim će puhati slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak”, prognozirao je za HRT Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.