U ZAGREBU OBVEZNO NOŠENJE MASKI I NA SVIM OTVORENIM PROSTORIMA? Šostar objasnio razloge i poručio: ‘Nema izuzetaka!’

Zagrebački stožer predlaže obavezno nošenje maski i na otvorenim prostorima, a ostaje vidjeti hoće li Nacionalni stožer odobriti ovu mjeru

U Hrvatskoj su danas zabilježena 2623 nova slučaja koronavirusa, od čega je 451 novozaražena osoba u Gradu Zagrebu. U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata dijagnosticiran je jedan novooboljeli korisnik. Tijekom proteklog dana izrečena je mjera samoizolacije za 403 učenika osnovnih i 191 učenika srednjih škola zbog pozitivnog nalaza testa na koronavirus kod 23 učenika i dva nastavnika osnovnih te 11 učenika srednjih škola.

U Zagreb su trenutno aktivna 1624 slučaja.

‘Neke stvari se bitno mijenjaju’

Olivera Majić je izvijestila o aktualnoj situaciji u Gradu Zagrebu. “Kontaktirajući redovito s Nacionalnim Stožerom i usuglašavajući naše zajedničke aktivnosti u borbi protiv koronavirusa, danas su na sjednici Stožera CZ Grada Zagreba, a s obzirom na epidemiološku situaciju i sugestije NZJZ-a, donesena dva paketa novih mjera“.

Prvi se odnosi na aktiviranje velikog broja ljudi koji će se baviti preventivnim i kontrolom provedbama mjera, radi se o aktivaciji 345 djelatnika, komunalnih redara. To podrazumijeva poštivanje mjera u Zagrebu i uputa HZJZ-a i to obaveznog nošenja maski i poštivanje udaljenosti i zabranu boravaka u zatvorenim prostorima kafića.

Daje se naputak kontrolorima karata u tramvaju da se angažiraju u nadzoru provedbi mjera u tramvaju i upozoravanju putnika na pravilno nošenje maski i korištenje dezinfekcijskih sredstava.

Angažirat će se postrojbe Civilne zaštite koji će se pridružiti svim mobiliziranim djelatnicima na vrijeme od dva tjedna. O pooštravanju mjera izvijestio je Zvonimir Šostar. “Donijeli smo nove prijedloge, neke stvari se bitno mijenjaju”, rekao je Šostar te dodao da je u Zagrebu 80 posto ljudi zaraženo britanskim sojem.

Nove mjere

Zagrebački Stožer predlaže novu mjera obaveznog korištenje maske u svim zatvorenim prostorima gdje se odvijaju okupljanja – “javne ili gospodarske djelatnosti, manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska i druga društvena okupljanja”, izvijestio je Šostar .

Dodao je kako je nova mjera obaveza nošenja maski i na svim otvorenim prostorima. “Nema izuzetaka. Do sada je bilo ako se ne može držati razmak. Sada je svugdje”, pojasnio je Šostar. Ostaje vidjeti hoće li im Nacionalni stožer odobriti ovu mjeru

Nema izuzetaka?

Upitan postoje li izuzeci te što je s alergičarima i cijepljenima, Šostar je pojasnio da mu je jasan revolt, no da se radi o interesu cijele zajednice. “Nema dokaza ako ste cijepljeni da se ne možete opet zaraziti. Nažalost, nema drugog načina za zaustavljanje virusa, moramo naći način kako ćemo ga zaustaviti. Danima sam s epidemiolozima da smislimo najbezbolniji način”, rekao je Šostar.

Kažnjavanje?

Upitani kako će se kažnjavati oni koji krše mjere, odnosno ne nose maske, Željko Renić iz komunalnog i prometnog redarstva rekao je da se ne radi o represivnoj mjeri. “Važno je da svi shvatimo i prihvatimo mjere koje je donio Stožer Grada Zagreba.

Bit ću vrlo otvoren. Represija nikad nije dala očekivani rezultat, ona će se primijeniti u situaciji u kojoj preventivna mjera neće dati željeni rezultat. Ako će netko trebati izreći sankciju, to će izreći nadležno tijelo, odnosno osoba koja je za to ovlaštena. To sigurno nisu komunalni i prometni redari. Mi ćemo poduzeti sve da budemo na usluzi građanima i potrudit ćemo se da imamo dovoljno zaštitnih maski. Ovo je mjera u interesu i zaštiti svih nas”, rekao je.

