U ZAGREBU NIŠTA NIJE JEFTINO, A OD NEDJELJE JE I SMRT JOŠ SKUPLJA: Digli cijene ukopa, kremiranja, iskopa, vijenaca…

S uvođenjem novog cjenika došlo je i do objedinjenja nekih usluga

U Zagrebu je od nedjelje smrt postala još skuplja. Ustanova Gradska groblja objavila je novi cjenik u kojem su povećane cijene svih usluga; od ukopa, kremiranja i iskopa, do održavanja groblja te prijevoza pokojnika i vijenaca. U ustanovi objašnjavaju da je došlo do usklađivanja cijena da bi u budućnosti mogli biti ostvareni novi projekti, proširena groblja, ali i povećati kvaliteta usluga.

S novim cjenikom je došlo i do objedinjenja nekih usluga, a iz Gradskih groblja su usporedili nove cijene u Zagrebu s cijenama u drugim gradovima, piše Jutarnji list.

“Visina grobne naknade u drugim gradovima Hrvatske iznosi od 125 kuna u Osijeku, oko 200 kuna u Varaždinu do iznosa 300 kuna u Rijeci, a ona u Zagrebu bila je od 52 do najviše 125 kuna, bez PDV-a, u zavisnosti od lokacije gradskog groblja. Slična situacija je i kod visina godišnjih naknada za grobnice u Zagrebu koja je bila između 95 i 200 kuna, a one u Osijeku, Zadru, Varaždinu i Rijeci kretale su se od najmanje 200 do čak 350 kuna”, rekao je voditelj Gradskih groblja Patrik Šegota i dodao kako se većina cijena nije mijenjala od 2007. godine.