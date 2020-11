U ZAGREBU DANAS POČINJU BRZA TESTIRANJA NA KORONAVIRUS: Ovo su lokacije na kojima se može obaviti besplatan test

Testiranja će se provoditi svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 9 do 12 sati, dok će na lokacijama Dubrava – Grižanska 4 te Avenija Većeslava Holjevca 22 testiranja biti od 11 do 14 sati. Nedjeljom i praznikom testiranja neće biti

U Zagrebu danas počinju besplatna testiranja građana Zagreba brzim antigenskim testovima na koronavirus. Grad Zagreb je u suradnji s domovima zdravlja, kojih je osnivač, uspostavio ovih 12 lokacija za testiranja:

OBJAVLJEN POPIS SVIH MJESTA ZA TESTIRANJE U HRVATSKOJ: Saznajte cijene, gdje se i kada provode te koliko dugo ćete čekati nalaz

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR

Trnje, Kruge 44, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Brezovica, Brezovička cesta 102, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Novi Zagreb – Zagrebački Velesajam (Istočno parkiralište Velesajma), Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Novi Zagreb, Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22, Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 11:00 do 14:00 sati

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK

Dubrava, Grižanska 4, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 11:00 do 14:00 sati;

Sesvete, Ninska bb, (parkiralište) Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Maksimir, Agronomski fakultet- Fakultetsko dobro 6/1, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Peščenica-Žitnjak, Borovje – Zdeslava Turića 1, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD

Črnomerec, Prilaz baruna Filipovića 11, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Trešnjevka-sjever, Park stara Trešnjevka 3, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Stenjevec, Špansko, Matije Ilirika Vlačića 2, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati;

Trešnjevka-jug, Prečko 2, Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 12:00 sati.

Nedjeljom i praznikom nema testiranja

Testiranja će se provoditi svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 9 do 12 sati, dok će na lokacijama Dubrava – Grižanska 4 te Avenija Većeslava Holjevca 22 testiranja biti od 11 do 14 sati. Nedjeljom i praznikom nema testiranja.

Građani se za testiranje mogu naručiti online na OVOJ poveznici.

Građane koji nemaju mogućnost online prijave mogu naručiti njihovi izabrani liječnici obiteljske medicine ili liječnici iz izdvojenih COVID-19 ordinacija:

Dom zdravlja Zagreb Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22, tel. 01/6598 464

Dom zdravlja Zagreb Istok, Hirčeva 1, tel. 091/2350 182

Dom zdravlja Zagreb Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11 tel. 091/3876 591

Dom zdravlja Zagreb Zapada, Park Stara Trešnjevka 4, tel.091 3876 000.

OBJAVLJEN POPIS SVIH MJESTA ZA TESTIRANJE U HRVATSKOJ: Saznajte cijene, gdje se i kada provode te koliko dugo ćete čekati nalaz

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.