U ZAGREBU DANAS POČINJE SVEOPĆI NARODNI USTANAK: ‘Pokažimo da nismo ovce za šišanje, dignite svoje guzice i pojavite se!’

“Zbog nogometaša se okupilo 550 000 ljudi, i nemamo ništa protiv toga, no ako se sada nećemo izboriti za sve one koji pate zbog ovog korumpiranog i pokvarenog sustava…nećemo nikad”, poručili su Antiglobalisti Hrvatske koji danas u 17 sati pozivaju na spontani prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu

Za danas je, s početkom u 17 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu zakazan prosvjed koji su organizatori, Antiglobalisti Hrvatske, nazvali “sveopćim narodnim ustankom”.

Oni pozivaju da na prosvjed dođu radnici, seljaci, studenti, umirovljenici, zdravi, bolesni, obespravljeni… ukratko “svi koji se ne slažu s pljačkom zločinačke organizacije i njihovih jataka”.

“U 28 godina hrvatski narod se probudio samo jednom”

“HDZ, SDP, HNS, IDS i njiihovi sateliti već gotovo 28 godina suvereno pljačkaju Hrvatsku dok tijekom tog perioda hrvatski narod se probudio samo jedanput”, ističu organizatori ovog prosvjeda u objavi na Facebooku nabrajajući, kako kažu, rezultate pljačke zločinačke organizacije.

Pa navode da su hrvatski građani najsiromašniji u cijeloj EU, da stotine tisuća građana živi ispod granice siromaštva, da je od ulaska u EU iselilo više od 300.000 stanovnika, da je korumpirano “krivosuđe” rak-rana hrvatskog društva, da su mito i korupcija općeprihvaćeno društveno stanje, da zbog nedostatka liječnika i opreme mladi nam umiru na ulici (slučaj pokojnog Mattea Ružića u Zaprešiću), da je poljoprivreda uništena zbog uvozničkog lobija…

Traže ostavku Vlade i prijevremene izbore

Zbog svega navedenog u svome proglasu, Antiglobalisti kao organizatori današnjeg prosvjeda zahtijevaju ostavku Vlade RH i raspisivanje prijevremenih izbora.

“Ovo neće biti medijski popraćeno jer kao što znate mediji su u njihovim rukama, stoga Vas pozivamo da dijelite ovaj događaj te onim ljudima koji nisu na društvenim mrežama da ih obavijestite. Zbog nogometaša se okupilo 550 000 ljudi, i nemamo ništa protiv toga, no ako se sada nećemo izboriti za sve one koji pate zbog ovog korumpiranog i pokvarenog sustava…nećemo nikad! Nemojte tražiti izgovore da ne dođete, zapamtite da se nitko umjesto Vas neće izboriti za Vaša prava. Pogledajte Nijemce i Francuze kako se bore za svoja prava. Pokažimo da nismo ovce za šišanje i da ne grakćemo samo na kavama, dignite svoje guzice i pojavite se”, poručili su dodavši da to neće biti politički skup lijevih, desnih i srednjih nego sveopći narodni ustanak.

Još napominju da je okupljanje spontano i kao takvo ne podliježe Zakonu o javnim okupljanjima.