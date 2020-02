U ZAGREBU 16 STUPNJEVA, A BANDIĆ RADI SNIJEG: Bizaran slučaj rasipanja gradske love komentirala i poznata meteorologinja

I snježni topovi delaju

Prema podacima DHMZ u nedjelju je u Zagrebu izmjereno prilično ugodnih 16 stupnjeva. No to nije spriječilo gradske vlasti da na zagrebačkom Cmroku pokušaju napraviti sanjkalište. Iako je sunčano vrijeme i visoka temperatura ( koja ni noću ne pada ispod 10 stupnjeva Celzijevih) puno primjerenija za prvi ovogodišnji piknik, gradonačelnik je odlučio da se kao i proteklih godina snježne topove odvući sa Sljemena na Cmrok iako bi bilo daleko bolje da je to napravio prije koji tjedan. Pa što košta, košta.

Na ovaj nesrazmjer osvrnula se glavna metereologinja HRT-a Dunja Mazzocco Drvar

“Cijeli pristojno hladni siječanj škicala sam prema Cmroku u nadi da će se spustiti topovi i priuštiti Zagrepčanima retro užitak sanjkanja u vlastitom gradu. I, evo ga, topovi su napokon tu. Samo, građani su umjesto sanjki donijeli dekice za proljetni piknik.”,.