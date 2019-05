U ZAGREBAČKOM VRTIĆU DJECA CRTALA PREDSJEDNICU: Sve je dio projekta ‘Ja i moja država’

‘U vrtiću se djeca izražavaju na različite načine, a jedan od načina je i likovni jezik kojeg djeca rado koriste. Likovni jezik su djeca koristila i u slučaju upoznavanja djece s aktualnom predsjednicom Hrvatske’

Djeca u zagrebačkom Dječjem vrtiću Vladimira Nazora ovih dana su dobila zadatak nacrtati predsjednicu Republike Kolindu Grabar-Kitarović. kao predložak djeci su poslužile fotografije Grabar Kitarović iz različitih perspektiva – izbliza, iz daljine, iz profila, tijekom šetnje crvenim tepihom…, piše Index kojemu je fotografije dječjih crteža predsjednice Grabar Kitarović dostavio jedan čitatelj, vjerojatno roditelj djeteta koje pohađa taj vrtić.

Zanimajući se koji je pedagoški razlog davanja djeci zadaće da crtaju predsjednicu republike, Index je poslao dopis Dječjem vrtiću Vladimira Nazora. Otamo su u odgovoru pojasnili da vrftić sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata, od kojih je jedan i ‘Say Hello to the World’ čiji je cilj da djeca što bolje upoznaju kulturu, tradiciju i običaje svoje, ali i drugih zemalja. Crtanje predsjednice uklapalo se u okvir teme “Ja i moja država”.

‘Djeca se upoznaju s prirodnim ljepotama Hrvatske’

“Tijekom projekta djeca odrađuju pet zadanih tema, a jedna tema je “Ja i moja država”. U sklopu teme djeca se upoznaju s prirodnim ljepotama Hrvatske, običajima, tradicionalnim jelima, značajnijim povijesnim osobama, glazbenicima, skladateljima, ali i sa himnom, grbom, zastavom, pa tako i sa aktualnim predsjednikom/predsjednicom. U vrtiću se djeca izražavaju na različite načine, a jedan od načina je i likovni jezik kojeg djeca rado koriste. Likovni jezik su djeca koristila i u slučaju upoznavanja djece s aktualnom predsjednicom Hrvatske”, stoji, među ostalim, u odgovoru vrtića.

Također dodaju da su djeca u vrtiću slikala i britansku kraljicu i njenu obitelj, američke predsjednike, indijance, kauboje, Leonarda da Vincija, slavne osobe iz hrvatske povijesti poput Nikole Tesle, Ruđera Boškovića, Marije Jurić Zagorke, Vladimira Nazora, kralja Tomislava, bana Josipa Jelačića… A u sklopu projekta ‘Zagreb’ djeca iz ovog vrtića slikala su i gradonačelnika Milana Bandića.