Brojni ljudi po osvježenje za ljetnih mjeseci osim na more odlaze u toplice, osobito u Zagorje. U nekima od njih posjećenost je gotovo ista kao i u vrijeme prije pandemije.

Istovremeno, u Zagorju traje kampanja "Protiv korone se cijepi i u toplicama se besplatno okrijepi!", no RTL Danas doznaje kako je malo Zagoraca iskoristilo tu pogodnost - u dva kupališta nije ih bilo niti dvadeset.

Jedne od toplica koje su vikendom obično pune nalaze se u Donjoj Stubici. "Evo danas nam je 35 godina braka, baš na današnji dan i tako odlučili smo se malo zabaviti, odnosno otići na bazen bez obzira na malo oblačno vrijeme. Prvi put smo ovdje u Jezerčici. Zanimljivo je", rekao je Branko iz Vrbovca za RTL Danas.

"Dosta smo često ovdje, ono, vikendom se zaletimo, blizu smo, nije nam daleko, jako je ugodno i djeca ovdje vole najviše doći", izjavila je Irena iz Slavonskog Broda.

Zadovoljni brojem posjetitelja

Brojem posjetitelja od početka lipnja zadovoljni su iz vodstva toplica, naglašavajući kako je potrošnja po gostu veća nego ikad prije.

"Mi smo na nekakvim rezultatima gotovo iz 2019. koja je bila rekordna u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i kod nas", rekao je Elvis Pavleković, direktor hotela i kampa.

Slična situacija je i u Krapinskim Toplicama, udaljenim oko 20 kilometara od Stubičkih. Oni pak, bilježe sve više stranih gostiju.

"Znači bilo je iz Italije, Francuske, Velike Britanije, Španjolske i Švicarske, znači gosti diljem svijeta. Gosti koji su na proputovanju ali i iz cijele Hrvatske", izjavila je Dijana Markač, voditeljica wellnessa.

"Dolazimo ovdje svakih mjesec dana. Super je za mlade, super je za djecu pa i za umirovljenike. Tu smo od Zagreba za pola sata", rekla je Nataša iz Zagreba.

Tek oko 15 ljudi iskoristilo pogodnost

No, iako je u Zagorju u tijeku kampanja u kojoj Zagorci koji se cijepe mogu dobiti besplatnu kartu za kupanje, malo je onih koje je ta kampanja potaknula na cijepljenje.

"To je do sad bilo oko 15 ljudi. Nije to puno, ali da vam iskreno velim nismo ni očekivali da će to biti ne znam kakav boom od par tisuća kupača", poručio je Pavleković.

Građani početkom kampanje još i bili nekako zainteresirani za tu pogodnost, tvrde iz zagorskih kupališta, no kako je vrijeme odmicalo većina se odlučila nakon cijepljenja na kupanje iz vlastitog džepa.