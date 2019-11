U ZABAČENOM DIJELU DALMATINSKE ZAGORE NIČE ‘ŠIBENSKI BEVERLY HILLS’: ‘Došla sam iz grada i preporodila se u 3 mjeseca, ovo je raj, a brzo sam u gradu!’

‘Ja sam ovdje došla iz grada na selo u sedmom mjesecu ove godine. I preporodila se u ova tri i pol mjeseca! Nikakve ja veze s Tromiljom nisam imala. Meni je grad Šibenik kao hrvatskom branitelju dodijelio 502 kvadrata terena i meni je to više nego dovoljno’, kaže Ljiljana Inkret kaže umirovljena hrvatska braniteljica Ljiljana Inkret

U zabačenom dijelu Zagore, na pola puta između Drniša i Šibenika kod odvojka za Skradin, polako nastaje elitni ladanjski kvart u kojem je, kako piše u reportaži Slobodne Dalmacije, lakše vidjeti tablu “swiming pool” nego lozu u obližnjem Lozovcu.

U tamošnju seosku idilu, koju nazivaju i “šibenskim Beverly Hillsom” dolazi sve više ljudi iz grada. I to za stalno.

‘Ostalo mi je i za vrt, za posadit maslinicu’

“Ja sam ovdje došla – iz grada na selo – u sedmom mjesecu ove godine. I preporodila se u ova tri i pol mjeseca! Nikakve ja veze s Tromiljom nisam imala. Meni je grad Šibenik kao hrvatskom branitelju dodijelio teren, i ovdje nas ima još nekoliko trenutno – od čini mi se – dvadesetak ukupno parcela koliko je grad Šibenik odredio za stambeno zbrinjavanje branitelja. Ja sam dobila 502 kvadrata terena, pošto sam sama, meni je to i više nego dovoljno, ja sam na tom prostoru podigla montažnu kuću od 80 kvadrata. Još mi je ostalo sasvim dovoljno i za vrt, i za koju maslinicu posadit, i voćkicu”, kaže za Slobodnu Dalmaciju Ljiljana Inkret, inače Zagrepčanka koju su nakon 16 godina života u Šibeniku u Tromilju privukli mir i tišina.

Ona je u tom idiličnom mjestu za samo sedam dana podigla drvenu montažnu kuću. Kao pripadnica pričuvnog sastava Specijalne policije Sisak od kraja 1991. pa do kraja 1992. godine prošla je brojna ratišta, a PTSP je nije mimoišao. Po struci je frizerka.

Ljudi tamo imaju sve što im treba

Za razliku od mnogih bivših branitelja koji su se bunili kada su dobili parcele u Tromilji tvrdeći da je to “Bogu iza nogu”, Ljiljana se nije bunila.

“Ja prije dođem s Tromilje do grada i nazad nego što sam s Buala dolazila do Dalmare centra. Bilo me malo strah kako će biti ljeti kad počne sezona, ovdje je blizu ulaz u NP Krka, na Lozovcu, ali bez razloga – ni jednom nisam upala u gužvu, u kolonu, nije bilo čekanja. Ova dva tunela su famozna stvar za Šibenik. Za tren oka stignem u Šibenik na pilates”, priča novopečena Tromiljanka za Slobodnu Dalmaciju.

Cijelo novo naselje na Tromilji niklo je u zadnjih nekoliko godina. Pored branitelja, kojima je Grad Šibenik osigurao zemljište s priključcima, tu su i brojni drugi koji se bave turizmom, iznajmljuju apartmane. Ljudi tamo kažu da imaju sve što im treba – dućan, poštu, liječnika, tri lokala, pekaru, benzinsku crpku…

‘Ma nema bolje, ovo ovdje je raj’

Luka Prolić odrastao je i cijeli život živio u Šibeniku, a kada je sa suprugom Željkom došao vidjeti teren u Tromilji koji mu je Grad ponudio, ni trenutka nije dvojio. Živi ondje već dvije godine i u grad se ne namjerava vratiti. Ne smetaju mu, kaže, ni turisti.

“Susjeda ima tri apartrmana, ali oni su priko dana na kupanju, na Krki, ode dođu samo prinoćit. Niti ih vidim niti ih čujem! Ma koliko mi je ode sanatorij najbolje ću vam reć s otin da ja nisam mogao dočekat iz bolnice se vratit kući, kad san u njoj nešto mora par dana biti, jer mi je tamo bilo bučno i prometno. Zva san ženu da mi tamo donese tabletu za spavanje, jer nisan moga zaspat drukčije, vrtija san se po postelji. Ma nema bolje, ovo je raj ode”, kaže 60-godišnji umirovljeni branitelj Luka za Slobodnu Dalmaciju koji, dok je živio u Šibeniku, nije imao ni balkon.

Na pitanje novinara nedostaje li im ipak nešto u Tromilji, Ljiljana Inkret kaže kako bi im jedino zrebali kontejneri za razvrstavanje otpada, da ga ne moraju držati po kući ili voziti u grad.