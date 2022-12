Za vrijeme prvenstva, povećan je broj srčanih aritmija, infarkta, ali i smrti, a osim Nijemaca i Nizozemaca, i Hrvati imaju svoje istraživanje, javlja RTL Danas.

"Ono što smo našli je isto tako s preko 1000 ispitanika da je bio veći broj bolesnika pregledan u našoj Hitnoj službi i veći broj primljenih na naše odjele. Naročito radi angine pektoris. Znači radi predinfarktnog stanja, srčanih aritmija. S tim da ono što je zanimljivo je činjenica da je bilo više među ženama, što sada u literaturi nije prikazano", rekao je Zdravko Babić iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Sestre milosrdnice.

Uspoređivala se 2018.-a godina i prvenstvo u Rusiji s godinom prije i poslije.

"Dođe do povećane pobuđenosti živčanog sustava naše razine kao takve i ono što se može desiti negdje putem da rastu otkucaji srca, počnemo plitkije disati, pa onda ubrzano. imam jako veliku mišićnu napetost, pojačano se znojimo u tim trenucima, imamo jako velike fiziološke reakcije", kazala je psihologinja Sandra Đurijanček.

Više problema sa srcem

S obzirom na prošla istraživanja, i nakon ovog prvenstva očekuje se više problema sa srcem.

"Nezdrave navike, više se pije, više se puši, jede masno, više se sjedi u to vrijeme, pa je sve to ono što dovodi do povećanog rizika i do tako povećanog broja bolesnika s kardiovaskularnim incidentima za vrijeme i nakon utakmice", dodaje Babić.

"Stres može ostaviti značajne posljedice na zdravlje, ovisi o intenzitetu i trajanju stresa, ali može ostaviti posljedice je r se zbog velikih fizioloških aktivnosti naše tijelo

posljedično i troši", dodala je psihologinja Đurijanček. Nova utakmica protiv Brazila je za tri dana, a stresa i napetosti neće nedostajati.