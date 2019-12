U VLADI POTPISAN DODATAK TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU: Potpisan i sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u prosvjeti

‘Ostvarili smo cilj sindikata da se poveća taj koeficijent, napravljen je održivi kompromis. Žao mi je da smo do kompromisa došli štrajkom. Štrajk u obrazovanju podrazumijeva djecu, roditelje, velik broj ljudi kojima to remeti svakodnevni život’, kazao je premijer

U Vladi je u četvrtak potpisan dodatak Temeljnome kolektivnom ugovoru (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama, ali i sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnim i srednjoškolskim ustanovama i ustanovama znanosti i visokog obrazovanja.

Dodatak TKU-a za javne službe potpisali su ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja (SHU) Sanja Šprem, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSŠH) Branimir Mihalinec, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindkata znanosti i visokog obrazovanja (NSZ) Igor Radeka, predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić, predsjednica Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara (HSSMS) Anica Prašnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak, predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Jadranka Dinić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić, te glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.

‘Ovo je kompromis’

“Nakon dužeg vremena pristupili smo potpisivanju dodatka TKU-u i moramo izraziti svoje zadovoljstvo, pregovori nisu bili jednostavni, bili su zahtjevni, no ipak pronašli smo određeni kompromis i prihvatili smo ga kako bi naši ljudi sljedeće godine dobili povišicu osnovice nakon određenih godina. Ovo je kompromis, i sigurno je da su kolege iz prosvjete utrle jedan put ka tome da ćemo težiti još boljem ostvarenju sljedeće godine za osnovicu, i za različite koeficijente”, kazala je predsjednica Glavnog vijeća HSSMS-a Anica Prašnjak.

Dodala je kako će i oni ići putem kolega iz prosvjete, te kako je ovo korak naprijed u odnosu na prijašnje godine. “Ali vjerujem na neki lakši način”, dodala je.

Sporazum o dodataku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokog obrazovanju potpisali su ministrica Blaženka Divjak, te čelnici obrazovnih sindikata Šprem (SHU), Mihalinec (NSZSŠH) i Radeka (NSZ).

“U ime obrazovnih sindikata, iza kojih je dugi put da bi došli do ovoga, moram reći da smo na početku same školske godine bili svjesni da bez materijalnog inputa, i pitanja rješavanja položaja, primorani smo na sve industrijske akcije, kako bi poboljšali materijalni i društveni status svih zaposlenika u sustavu obrazovanja, s današnjim danom ovim potpisom rješava se barem dio zaostajanja plaća u sustavu obrazovanja”, naglasila je Šprem.

Dodala je kako je dobro što su mogli Vladi iznijeti svu problematiku zaposlenika u sustavu obrazovanja.

“Napravili smo dobru platformu razgovora da i ubuduće kao socijalni partneri možemo rješavati sve probleme na koje ćemo naići u sustavu. I kao partner rješavati promjenu Uredbe o koeficijentima složenosti poslova na korist zaposlenika svih javnih službi”, ustvrdila je Šprem.

Plenković se pohvalio

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je kako je njegova Vlada nastavila s konzistentnom politikom povećanja plaća kroz osnovicu i dodatke u TKU-u.

“To je politika koju smo zacrtali u početku, sukladno mogućnostima, sukladno prihodovnoj strani proračuna. U mandatu ove Vlade državne i javne službe imaju povećanje plaća za 18,3 posto sa listopadom 2020. godine. To je potvrda ne samo socijalnog dijaloga, nego i jedne konzistentne želje za povećanjem životnog standarda velikog broja ljudi u Hrvatskoj. To je smisao ove politike, i ovih povećanja, da smo pritom zadržali okvir fiskalne konsolidacije”, poručio je Plenković.

O sporazumu koji su potpisali sa sindikatima obrazovanja naglasio je kako su ostali pri onoj formuli koja je financijski realna za iduću godinu.

“Ostvarili smo cilj sindikata da se poveća taj koeficijent, napravljen je održivi kompromis. Žao mi je da smo do kompromisa došli štrajkom. Štrajk u obrazovanju podrazumijeva djecu, roditelje, velik broj ljudi kojima to remeti svakodnevni život”, kazao je premijer.

Dodao je kako su pokazali da su susretljiva Vlada, te da je najvažnije da su djeca od utorka u školama. “Vjerujem da to šalje jednu dobru poruku socijalnog mira”, rekao je.

“Očekujem da u idućoj godini nastavimo dijalog, mi želimo doslovno napraviti svježi pogled na cijeli sustav plaća, to podrazumijeva i zakon i uredbu, smatramo da je krajnje vrijeme da se to učini. I možda je sada vrijeme za cjelovitom revizijom i da poboljšamo sustav”, poručio je premijer Plenković.