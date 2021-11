U tri sela nedaleko Đakova, Milincu, Ratkovom Dolu i Paučju, od početka pandemije nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze koronavirusom, a jedan od glavnih razloga je što u njima baš i nema više previše ljudi, piše RTL.hr.

Paučje broji tek 50-ak stanovnika koji su od početka pandemije negativni na virus. "Nikad nije bilo i nema. Većinom se stanovništvo procijepilo, i to je to. Nema ni puno ljudi, nikamo ne idemo, ni s kim se puno ne družimo i tako", kazala je Dušanka Vidaković koja dodaje da nema niti straha od cjepiva.

"Kad se sav narod cijepio, a nitko nije izumro, valjda neću ni ja", objašnjava.

Dobro su procijepljeni

Načelnik općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačak objašnjava kako je u selima 80 posto stanovništva starije dobi, a njih je procijepljeno više od 70 posto. "Mislim da je to razlog zašto nitko nije obolio. Oni ne mogu sami proizvesti koronu, njima samo netko može donijeti", kazao je Tidlačak.

Vjerojatno je drugi razlog zašto korona nije došla u te krajeve - izoliranost. Kroz tu jednu cestu ulazi i izlazi samo školski autobus. Nemaju kafića, trgovine, sportskih događaja, svadbi. Nemaju čak ni autobusnu liniju. Dane provode baveći se ratarstvom i stočarstvom.

'Nema korone jer nema ni ljudi'

Mario Šperonga iz Minica govori kako korone nema zato što nema niti ljudi. "Nitko nikamo ne ide. Nit imamo trgovine do Levanjske Varoši ni ništa. Pekar dođe dva, tri puta tjedno i to je to", kazao je Špernoga.

"Bilo je nekad selo. Naroda je bilo, pune kuće. Ovo sad sve prazno. Nema. Evo kuće su zarasle i još malo pa će se početi i rušiti", kazala je Dušanka Vidaković. Tako da je treći razlog što u ovim selima nema korone i iseljavanja koje je, kao i druge ruralne dijelove Hrvatske, zahvatilo i ovo područje nedaleko Đakova.