Od 1. kolovoza, kada je uveden, plaćeni očinski dopust iskoristilo je gotovo 6.000 očeva, najviše iz Grada Zagreba, najmanje iz Ličko-senjske i Virovitičko-podravske županije. U kolovozu je dopust koristilo 1425 očeva, u rujnu 2449 te u listopadu 1951, dakle, ukupno 5937 očeva, pokazuju podaci Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji je zadovoljan što je to novo pravo dobro prihvaćeno.

Plaćeni dopust 10, odnosno 15 dana

''Iznimno nas veseli činjenica što je ova mjera dobro prihvaćena među očevima i što se sve više očeva uključuje u ranu brigu o djetetu'', kaže državna tajnica Središnjeg ureda Željka Josić, koja je zadovoljna i što se postupno mijenjaju i društvena očekivanja vezana uz roditeljske uloge.

''Tradicionalno je roditeljska uloga podrazumijevala da se o djeci brinu žene, a od muškaraca se očekivalo da zarađuju za obitelj te briga o svakodnevnim potrebama djece nije smatrana nužnom kada je bila riječ o očevima'', podsjeća Josić.

Plaćeni dopust očevi mogu koristiti 10, odnosno 15 dana, ovisno imaju li jedno dijete ili blizance ili više djece rođene u isto vrijeme, a mogu ga koristiti do šestog mjeseca djetetovog života.

Najviše u Zagrebu, najmanje u Ličko-senjskoj žuapniji

Podaci Središnjeg ureda pokazuju da su očinski dopust najviše koristili očevi iz Zagreba (njih 1380), potom očevi iz Zagrebačke (631), Splitsko-dalmatinske (456) i Osječko-baranjske županije (427). Plaćeni dopust najmanje su koristili očevi iz Ličko-senjske (54) i Virovitičko-podravske županije (82). Brojnošću korisnika ne mogu se pohvaliti ni Dubrovačko-neretvanska (121), Bjelovarsko-bilogorska (124), Šibensko-kninska (125) i Požeško-slavonska županija u kojoj je očinski dopust iskoristilo 128 očeva.

Manje od 200, ali više od 150 korisnika, novog prava ima još šest županija: Koprivničko-križevačka (151), Karlovačka (172), Međimurska (176), Zadarska (177), Vukovarsko-srijemska (178) i Brodsko-posavska (181). Više od 200 očeva dopust je koristilo u tri županije: Sisačko-moslavačkoj (206), Primorsko-goranskoj (267) i Varaždinskoj (290), a više od 300 u Istarskoj (302) i Krapinsko-zagorskoj županiji (309).

Nije obvezno, ali poslodavac mora omogućiti

Analiza Središnjeg ureda pokazuje da su očinski dopust najviše koristili očevi u dobi od 31. do 35 godine i za prvo dijete. Više od polovice svih korisnika, dakle, preko 3.000 očeva koristilo je dopust za prvo dijete (57 posto), dok je za drugo to učinilo njih 37 posto. Očinski dopust nije obvezan, no ako ga otac želi, poslodavac mu ga mora omogućiti, u suprotnom može biti kažnjen iznosom od 10.000 do 50.000 kuna. U Središnjem uredu kažu da do njih, do sredine studenoga, nisu pristigle pritužbe očeva na poslodavce.

''Nismo zaprimili ni jedan podnesak građana te vrste'', odgovorili su Hini.

''Zahvaljujem svim poslodavcima koji su svojim zaposlenicima – očevima, omogućili zajedničko uživanje u roditeljstvu, majke i oca, u prvim danima djetetova života“, poručuje državna tajnica.

U tri mjeseca isplaćeno 18,4 milijuna kuna

Očevi koji koriste dopust primaju plaću u visini svoje pune plaće, na isti način kako je ona određena za rodiljni dopust. Plaća je na trošak državnog proračuna, a ne na trošak poslodavca.

Od 91 milijuna kuna, koliko je država u ovoj godini osigurala za očinski dopust, u prva tri mjeseca isplaćeno je 18,4 milijuna kuna, u kolovozu 4 milijuna, u rujnu 8,4 milijuna, a u listopadu gotovo šest milijuna kuna.

Državna tajnica Josić vjeruje kako će sva planirana sredstva do kraja ove godine biti i utrošena.