‘U TRADICIJI HRVATSKOG NARODA JE DA JE NEDJELJA NERADNI DAN’: Bačić brani Plenkovićevu najavu

‘Mi tvrdimo da je temeljem Međunarodne konvencije o tjednom odmoru trgovine radnik ima pravo na 24-satni odmor i da pri tome zakonodavac vodi računa o tradicijama i običajima kraja za koji se zakon donosi’, rekao je Bačić

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić gostovao je u “Novom danu” N1 televizije gdje je komentirao jučerašnju najavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da će se nakon lokalnih izbora zabraniti rad nedjeljom u trgovinama, no da će se moći raditi 16 nedjelja u godini.

“Jasno je da na određeni način to ograničava poduzetničke slobode, no Ustav je u 16. članku rekao da se pojedina prava i slobode mogu ograničiti i da to ograničenje mora biti razmjerno naravi potrebe zbog koje se ograničenje dogodi. Mi tvrdimo da je temeljem Međunarodne konvencije o tjednom odmoru trgovine radnik ima pravo na 24-satni odmor i da pri tome zakonodavac vodi računa o tradicijama i običajima kraja za koji se zakon donosi. Mi mislimo da je u tradiciji hrvatskog naroda i države da je nedjelja neradni dan. Ostavit ćemo na volju poslodavcima da oni odrede koje su te nedjelje u godini u kojima bi radili”, rekao je Bačić.

Što se tiče promjene vezano za plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), Bačić je rekao da gotovo 97% hrvatskih poslodavaca čija je aktiva manja od 7,5 milijuna kuna neće biti obvezni plaćati članarinu. “Samo za onih 3% poslodavaca koje možemo smatrati srednjim i velikim poduzetnicima u Hrvatskoj bit će primorani plaćati članarinu”, pojasnio je Bačić za N1.

‘PRAVA I PLAĆE ĆE PADATI!’: Najava zabrane rada nedjeljom digla na noge šefove trgovačkih centara: ‘To je kao lockdown’

PLENKOVIĆ NAJAVIO ZABRANU RADA NEDJELJOM: ‘Osim 16 nedjelja u godini, uzeli bi u obzir turističku sezonu’