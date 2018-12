SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SDP-a, TEMA – KRIMINALAN REJTING: Hoće li tražiti Bernardićevu odgovornost?

Komadina nije htio odgovoriti na pitanje ima li Davor Bernardić njegovu potporu kao predsjednik stranke

Uoči početka sjednice Predsjedništva SDP-a u utorak navečer, članovi tog tijela poručili su kako moraju razgovarati o rejtingu stranke koji je na rekordno niskim razinama u zadnjih desetak godina, odnosno, na 14,6 posto prema zadnjem istraživanju agencije IPSOS.

Premda članovi Predsjedništva neslužbeno odgovornost za loše stanje pripisuju predsjedniku Davoru Bernardiću nije vjerojatno da će se na sjednici Predsjedništva tražiti njegova odgovornost.

„Naravno da trebamo razgovarati o rejtingu stranke, svi su odgovorni i svi u stranci, ali i izvan stranke žele jaki SDP. Imamo o čemu razgovarati i to odgovorno i ozbiljno“, kazao je dolazeći na sjednicu potpredsjednik stranke Zlatko Komadina, istaknuvši da „naravno da je predsjednik stranke odgovoran za takav rejting, ali ne samo on jer je puno složenih okolnosti“. „

Komadina: Ovo nije noć za odlučivanje o Bernardićevoj sudbini

Danas ćemo razgovarati o puno toga“, najavio je, ali nije htio odgovoriti na pitanje ima li Davor Bernardić njegovu potporu kao predsjednik stranke jer će „o stranci u stranci“. „Moguće je da će netko otvoriti pitanje Bernardićeve sudbine na čelu stranke, ali mislim da danas nije noć za to“, poručio je Komadina.

Na pitanje hoće li i treba li Bernardić voditi SDP na europske izbore, kazao je da SDP može izaći na sve izbore „sa ili bez Bernardića, a kako će proći ovisi o biračima i nama svima“.

Komadina je kazao da neće biti nositelj liste za europske izbore, a da bi to po njegovom mišljenju trebala biti sadašnja europarlamentarka Biljana Borzan jer je to „dobra poruka i zaslužila je to mjesto“.

„Ne znam hoće li to biti tema sjednice Predsjedništva, ali znam da moramo razgovarati o rejtingu stranke. Ako nitko drugi, ja ću staviti tu temu na stol jer mislim da je krajnje vrijeme da porazgovaramo gdje smo, što radimo i kud plovi ovaj brod. Mi kao posada ovoga broda više ne možemo stajati po strani“, kazao je član Predsjedništva Ivo Jelušić uoči sjednice Predsjedništva koje se održava nakon mjesec dana. Na pitanje što s kapetanom broda, Jelušić je odgovorio da „moraju porazgovarati o stanju u SDP-u i kuda ga vodimo“.

Na sjednici Predsjedništva od 13 prisutno je 11 članova, nisu došli Biljana Borzan i Boris Lalovac.